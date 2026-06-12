鄭麗文續訪美國會議員 軍購態度放軟 學者：親中印象難除

國民黨主席鄭麗文11日續拜訪國會和智庫，與親台參眾議員討論對台軍售等議題。(記者陳熙文／攝影)

國民黨主席鄭麗文 11日續拜訪國會和智庫，與親台參眾議員 討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通。智庫學者形容鄭麗文在國家層面處理美中台關係上還是新手上路，不過認為她很努力要找到立足點。

鄭麗文訪國會，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文 (Dan Sullivan)、共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)和金映玉(Young Kim)；據了解，參眾議員都詢問到台灣軍購預算的情況，也好奇鄭麗文訪問北京時與中國國家主席習近平的互動。

鄭麗文首站訪問挺台的阿拉斯加州參議員蘇利文，雙方對談近一小時。

蘇利文曾在軍購預算卡關期間抨擊台灣在野黨，指台灣立法院未能通過攸關台灣自我防衛所需的關鍵預算，指在野黨還派出代表團訪問中國，直言「為了向中共低頭而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火」。

據了解，蘇利文陳述他曾參與1996年台海危機的往事；蘇利文曾在陸戰隊服役，台海危機爆發時，美國曾緊急派遣兩個航母戰鬥群抵達台灣海峽，蘇利文就在其中一艘軍艦上。

蘇利文詢問軍購預算，鄭麗文除了澄清國民黨並非不支持軍購預算，也表明沒有通過商購和國防自主的部分是為了防止民進黨貪腐，未來希望與美方溝通，直接從美方取得資訊來審議。

鄭麗文也與蘇利文討論到台灣與阿拉斯加的能源合作。中油去年3月與阿拉斯加天然氣管線開發公司(Alaska Gasline Development Corporation)簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫。

鄭麗文11日下午先後訪華府智庫史汀生中心(Stimson Center)和美國優先政策研究所(America First Policy Institute)。 國民黨主席鄭麗文11日續拜訪國會和智庫，與親台參眾議員討論對台軍售等議題。(記者陳熙文／攝影)

她取消在史汀生中心演講，與會學者直接提問，學者關心鄭麗文與中國國家主席習近平的會面，同時好奇鄭麗文的和平願景和藍圖。

哈德遜研究所(Hudson Institute)資深研究員華特斯(Riley Walters)在會後受訪時形容鄭麗文的態度非常積極，也表現出希望成為兩岸關係、美中台關係領袖的企圖。不過華特斯說，要從國家層面來處理長期存在的兩岸、美中台關係，鄭麗文在很多方面還是新手。

至於鄭麗文被貼上親中標籤，華特斯指出，這是國民黨在華府圈很難除去的刻板印象，鄭麗文對此將面臨挑戰。 國民黨主席鄭麗文11日續拜訪國會和智庫，參眾議員都好奇鄭麗文與中國國家主席習近平的互動。(記者陳熙文／攝影)