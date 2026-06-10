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拜會5國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義

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華府拜會5國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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國民黨主席鄭麗文10日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席會面，鄭麗文...
國民黨主席鄭麗文10日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席會面，鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售的真正立場，並非反對台灣軍購。(記者陳熙文／攝影)

國民黨主席鄭麗文10日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席會面，鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售的真正立場，並非反對台灣軍購；鄭麗文並表示，外界有人給她貼上親中標籤是「斷章取義」。

鄭麗文率團訪美，於美東時間9日抵達華府，是她訪美行程的第四站，也是鄭麗文與美國官方交流的重中之重；鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。

鄭麗文10日上午訪問國會第一站，拜會戴恩斯；戴恩斯在美國知名家用品牌「寶僑」（P&G）工作期間，曾在中國居住多年，比起其他國會議員，對中國有更深的了解，戴恩斯也在第一任川普政府期間，在貿易談判上，代表美國與中方有過多場高層會晤。

戴恩斯普遍被外界視為美國總統川普的盟友，並在5月川習會之前，先行率跨黨派代表團訪問中國，先後訪問上海和北京，被視為川習會前，美中溝通的一部分。不過，據了解，鄭麗文與戴恩斯會面未聚焦兩岸，反倒多著墨能源議題，戴恩斯也表示，台灣必須在核能和化石燃料之間選擇基礎能源。

共和黨田納西州眾議員羅斯也在與鄭麗文會面時提及新能源的議題，指田納西州是新核能發展的重鎮。羅斯目前正爭取田納西州長的共和黨候選人提名，也與鄭麗文討論到田納西州未來與台灣在產業合作上的可能性。

民主黨紐約眾議員蘇奧齊近期被指派加入眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party），對兩岸議題特別感興趣，也提到有很多人不希望他與鄭麗文見面，但他還是希望聽到鄭麗文的說法。

鄭麗文表示，很多國會議員受到誤導，接收到錯誤訊息，但他們還是願意面對面溝通，希望聽到鄭麗文親自說明美方對台灣軍購預算的疑問。

鄭麗文說，國民黨的真正立場不是反對美國對台軍售，反而非常重視與美國在軍購上的合作，所以在民進黨1.25兆元的空白授權底下，就優先通過對美軍購的部分。

鄭麗文指出，台灣的軍購預算必須符合台灣立法的程序正義，也要滿足財政紀律，更要避免提供民進黨貪腐的機會；鄭麗文表示，美國國會議員都理解這樣的國會立場，也明白這是很正常的民主程序，「我很珍惜這次溝通的機會」。

至於外界很多人給鄭麗文貼上親中標籤，鄭麗文也表達不滿，指這都是斷章取義、刻意醜化，不過也正因為這樣，國民黨更要強調與美方的溝通交流；鄭麗文表示，她這次接觸到的國會議員，想法都非常開放，都希望與她親自接觸，了解到國民黨的真實立場；鄭麗文認為說，這是一次良性的溝通，也表現出美國國會議員有很高的自主性，不會隨便被牽著鼻子走，或者被任意的誤導。

精華 FAQ

  • 她拜會了共和黨參議員戴恩斯，以及眾議員羅斯、弗萊施曼、蘇奧齊，並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特會面，屬於訪美行程中最重要的一站。

  • 她表示國民黨並非反對台灣軍購，而是支持與美方合作，但軍購預算必須符合立法程序、財政紀律，並避免給民進黨貪腐留下空間。

  • 鄭麗文批評相關說法是斷章取義、刻意醜化，強調自己此行接觸的美國議員都很開放，願意直接聽她說明，也顯示美國國會具有自主性。

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