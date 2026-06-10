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沈伯洋稱不排斥赴陸交流 國台辦：台獨頑固分子「不值一評」

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，大陸...
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，大陸國台辦發言人張晗回應，沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，自抬身價，嘩眾取寵，不值一評。(記者陳宥菘／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈伯洋稱不排斥赴陸交流，最想拜會北京。
  • 重點二：國台辦批沈伯洋為台獨頑固分子，稱其不值一評。
  • 重點三：國台辦回應海基會拘禁通報與雙城論壇效益質疑。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，說「台北市身為首都，對接應該也是首都。」大陸國台辦發言人張晗今天說，沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。

針對沈伯洋日前受訪提及，不排斥赴陸交流，最想拜會城市是北京，張晗10日上午在國台辦例行記者會上表示，「兩岸同胞都是中國人，一家人應該常來常往越走越親。」大陸對廣大台灣同胞一視同仁，只要願意參與兩岸交流活動，「不搞分裂活動，我們都歡迎。」

她話鋒一轉批評指，沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬。其不斷宣揚分裂主張，包藏台獨禍心，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。

對於沈伯洋再次質疑雙城論壇舉辦至今沒什麼效益，張晗說，雙城論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作發揮了積極的作用，成果有目共睹。

另外，海基會5日表示，過去兩周再有5名台灣一貫道道親在大陸被拘禁，並指5月接獲因宗教因素在大陸遭拘禁的通報量較過往明顯增加，海基會也強調，這些案例都是根據民眾陳情而來，「不是虛構」。

對此張晗回應，大陸一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益，「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮。」她並稱，民進黨當局出於政治私利，惡意炒作、抹黑造謠、攻擊大陸，企圖製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。

民進黨 雙城論壇 沈伯洋

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