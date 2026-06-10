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鄭麗文前進華府 美智庫學者：須說明非配合北京

記者陳熙文／紐約報導
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國民黨主席鄭麗文(左)9日啟程出發前往美國華府，圖為她8日出席亞洲協會座談會發表...
國民黨主席鄭麗文(左)9日啟程出發前往美國華府，圖為她8日出席亞洲協會座談會發表談話。(記者陳熙文／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文啟程前往華府，並在紐約閉門演講後表達訪美信心。
  • 重點二：美智庫學者馬利明認為，她需向華府說明並非配合北京行事。
  • 重點三：馬利明指鄭麗文還要解釋國民黨、台灣政治與國防預算爭議。

國民黨主席鄭麗文9日啟程出發前往美國華府，她在出發前表示「有信心」。美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國分析中心高級研究員馬利明表示，鄭麗文訪華府將面臨三挑戰，並表示，華府很多人認為北京不能被信任，大大增加鄭麗文與華府對談的難度。

鄭麗文訪美進入第9天，她9日於紐約哥倫比亞大學國際暨公共事務學院發表閉門演講，現場約有40人左右。鄭麗文預計下午出發前往華府；鄭麗文在結束哥大演講後表示，他們即將離開紐約，一切都非常順利，並表示，對訪問華府非常有信心。

參與鄭麗文閉門演講的馬利明於會後分享他的看法，馬利明表示，鄭麗文在演講中說明更多她對兩岸政策的想法，以及她的和平願景；馬利明說，他雖然未必同意鄭麗文所有的想法，尤其是對習近平的信任，不過馬利明認為鄭麗文的出發點是好的。

對於鄭麗文經常被貼上「親中」標籤，馬利明指出，任何人訪問中國，並與習近平見面，都會被貼上這樣的標籤，不過馬利明說他不會形容鄭麗文是親中，而是支持和平（pro peace），指鄭麗文希望透過特定的互動和對話來達成和平；馬利明說，他認為鄭麗文在這個部分是真誠的。

不過，馬利明說，真正的問題是，習近平和北京方面會如何反應，以及北京提出什麼樣的框架是可以被台北、台灣選民所接受的？馬利明指出，這對他來說是今後的關鍵問題。

馬利明表示，鄭麗文到華府最大的挑戰是，如何讓大家用開放的態度聆聽她的意見，而非先入為主的認定鄭麗文是誰、動機是什麼；另外，鄭麗文也必須說服大家，她並非配合北京，也沒有破壞台灣利益來與北京達成和平的意圖。馬利明說，在華府有很多人是這樣認為的。

馬利明並指出，第三個挑戰是，許多華府人士相信國民黨是台灣國防特別預算未能全額通過的原因，並對此責怪國民黨，所以鄭麗文必須說服他們台灣政治的複雜性和難度。

馬利明表示，鄭麗文同時也要說明，她為什麼希望與北京互動，以及想要為台灣取得什麼樣的利益；馬利明說，華府很多人對鄭麗文抱持懷疑的態度，並認為中國不能被信任，尤其多數國會議員是這麼想的；鄭麗文必須跨越那道障礙，讓他們聆聽，雖然他們未必苟同，或者未必能夠被說服，但可能會因此有不同的觀點。

馬利明也說，如果鄭麗文有一天與美國總統川普坐下來談，雙方會同意很多彼此的觀點，但重點是鄭麗文無法與川普談；鄭麗文必須與川普的下屬談，這些人在中國和台灣議題上的想法與川普不同，所以鄭麗文說服他們的過程會很艱難。

馬利明說，如果鄭麗文能在華府，讓美國對台政策的資深官員不帶偏見的與她對談，並傳遞她想傳達的和平訊息，包括鄭麗文的動機、為何認為與中國互動有利於台灣、說明她訪問北京的重要性，以及台灣政治的爭議性和複雜性等，讓華府更有耐心，那鄭麗文此行就算是成功的訪問。

精華 FAQ

  • 她在訪美第九天，先於紐約哥大進行閉門演講，之後預計前往華府。她表示整體行程順利，並對與華府對談展現信心。

  • 他認為最大疑慮是華府很多人會先入為主，懷疑她是否配合北京、是否損及台灣利益來換取和平，因此必須先建立可信度。

  • 她要讓美國對台資深官員不帶偏見地聆聽，清楚說明與北京互動的目的、可為台灣帶來的利益，以及台灣政治與國防爭議的複雜性。

鄭麗文 華府 哥倫比亞

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