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台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

跟進美國… 台擬擴大管制銷中國AI晶片 打擊走私

編譯林奇賢、記者江睿智／綜合報導
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彭博資訊報導，台灣政府也有意比照美國限制高階AI晶片輸往中國，這對半導體業者將產...
彭博資訊報導，台灣政府也有意比照美國限制高階AI晶片輸往中國，這對半導體業者將產生巨大影響。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣考慮擴大管制銷往中國的AI晶片出口，涵蓋所有中國客戶，不限黑名單企業。
  • 重點二：新措施旨在配合與美國貿易談判，並強化對先進晶片轉運與走私的監管。
  • 重點三：業界憂心管制升級將影響台積電對中國客戶出貨與相關營收規模。

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，不僅涵蓋既有華為等出口黑名單中的特定公司，更將適用所有中國客戶，藉此作為與美國持續貿易談判的一環。

對美談判一環 牽動台積電後續出貨

業界分析，相關規定將牽動台積電後續出貨。台積電雖已依先前規定，不再出貨華為等黑名單中企，惟從台積電首季季報觀察，以客戶總部所在地區來看，中國占比仍達約7%，雖較前一季的9%下降，以台積電首季合併營收約1.13兆元計算，客戶總部在中國的相關營收金額仍高達約790億元。

對於台灣是否預計強化高階晶片管制，台灣經濟部9日表示，將持續強化戰略性高科技貨品管理機制，以符合國際出口管制發展趨勢，並同時保障國家安全。

經濟部強調，美國近年依據其「出口管制條例」（EAR）及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備出口管制。美國作為台灣最重要的貿易夥伴，持續在既有機制下，就高科技貨品違規轉運等議題，持續與美方聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。

彭博：解決先進晶片自台流入中國

彭博資訊報導指出，拉高對中國AI晶片出口管制的構想，旨在為台灣政府提供更多法律工具，以解決先進硬體（如搭載輝達晶片AI伺服器）從台灣流入中國問題。

美國為防止北京利用先進的Nvidia輝達(另稱英偉達)處理器獲取軍事優勢，2022年首次實施出口管制，除非獲華府許可，否則禁止相關銷售。然而，台灣目前並未將未經授權向中國出口AI晶片的行為視為犯罪。

雖然台灣官方的確會警告潛在賣家，若繼續進行交易，可能違反美國法律，但透過台灣法院能採取的法律途徑，僅能以違反其他既有的台灣法律，來起訴涉嫌走私的人員。這麼做的起訴門檻可能較高，進而縮小台灣目前可以追查的案件範圍。

知情人士透露，作為與美國持續貿易談判的一環，台灣官員如今正考慮實施更強力的AI晶片管制措施。

目前許多細節尚未敲定。知情人士表示，台灣已同意大方向上會遵循美國的做法。

精華 FAQ

  • 報導指出，台灣擬將AI晶片出口管制擴及所有中國客戶，不再只限華為等既有黑名單企業。此舉可讓政府取得更大法律工具，防堵先進晶片與AI伺服器轉運中國。

  • 主要原因是配合與美國持續進行的貿易談判，同時因應美方對先進晶片與半導體設備的出口管制趨勢。台灣也希望藉此加強國安防護，降低技術流向中國的風險。

  • 業界認為，若管制升級，台積電對中國客戶的出貨可能進一步受限。雖然已不再供貨黑名單中企，但首季仍有約7%營收來自中國總部客戶，後續影響不容忽視。

華為 台積電

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