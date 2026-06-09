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傳台灣考慮對銷中AI晶片祭出口管制 彭博：台美持續貿易談判的一環

編譯林奇賢／綜合外電
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彭博引述消息來源報導，台灣當局考慮跟進美國，對AI晶片出口到中國設下更多限制。 ...
彭博引述消息來源報導，台灣當局考慮跟進美國，對AI晶片出口到中國設下更多限制。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣考慮加強對銷中AI晶片出口管制，並與美國規範進一步對齊。
  • 重點二：新措施可補強法律工具，打擊AI伺服器等先進硬體流入中國。
  • 重點三：若方案落實，台灣將可把走私AI晶片到中國列為刑事犯罪。

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，進一步對齊美國的措施。但此舉可能招致北京當局的譴責。

報導指出，這個構想旨在為台灣當局提供更多法律工具，以解決先進硬體（例如搭載輝達Nvidia晶片的AI伺服器）從台灣流入中國的問題。

美國為了防止北京利用先進的輝達處理器獲取軍事優勢，2022年首次實施出口管制規定，除非獲得華府許可，否則禁止相關銷售。然而，台灣目前並未將未經授權向中國出口AI晶片的行為視為犯罪。

雖然台灣當局的確會警告潛在賣家，若繼續進行，這些賣家可能違反美國法律，但透過台灣法院能採取的法律途徑，僅能以違反其他既有的台灣法律，來起訴涉嫌走私的人員。這麼做的起訴門檻可能較高，進而縮小了台灣目前可以追查的案件範圍。

知情人士透露，作為與美國持續進行的貿易談判的一環，台灣官員如今正考慮實施更強力的AI晶片管制措施，將適用於中國的所有客戶，而不光是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能將向中國走私AI晶片的行徑，列為刑事犯罪並進行起訴。

目前許多細節尚未敲定。知情人士表示，台灣已同意大方向上會遵循美國的做法，很可能像華府一樣，限制向中國銷售算力超過特定門檻的AI晶片。但台北尚未完全決定要朝這個方向走得多遠。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，台灣正考慮把適用範圍擴大到中國所有客戶，不再只針對華為等黑名單公司，並可能比照美國，限制高算力AI晶片對中銷售。

  • 主要是為了堵住先進硬體經台灣流入中國的漏洞，也回應美方關切，避免中國藉由取得輝達等晶片獲得軍事或戰略優勢。

  • 目前台灣難直接把未授權出口AI晶片視為犯罪，往往只能依其他法條追訴；若新規落實，走私AI晶片到中國將可直接列為刑事犯罪。

輝達 華為 華府

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