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籲川普領導和平 鄭麗文：會成為21世紀最偉大領導人

記者陳熙文／紐約即時報導
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國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談...
國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話。(記者陳熙文／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文在紐約演說，讚川普若促成和平可成21世紀最偉大領導人。
  • 重點二：她呼籲美中停止對抗與零和思維，透過對話合作建立互信。
  • 重點三：鄭麗文強調兩岸和平需美國支持，台灣必須立即全力建構和平之路。

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，鄭麗文說，美國總統川普如果可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，川普不只是偉大的總統、偉大的世界領導人，他會是21世紀最偉大的領導人。

鄭麗文說，川普這次訪問北京是跨出很重要的一步，並表示，她希望川普不要浪費剩下兩年多的任期，指美國若能成功經營東亞關係，以及對中國的關係，會是美國再次偉大最重要的關鍵。

鄭麗文說，美國與中國對抗、發生戰爭，不但不會讓美國再次偉大，還有可能帶來非常毀滅性的後果，她希望美中能夠建立互信、建立友誼，並停止冷戰和零和遊戲的思維。

鄭麗文指出，正因如此，他才會提出把第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈，並指出，東亞除了中國，都是美國盟友，且這個區域的人才、技術、資金和市場，都具備有世界上最大的潛力。

鄭麗文認為說，美國可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，尤其是在人工智慧的時代；鄭麗文說，這不但符合所有國家的利益，也符合美國的國家利益。

鄭麗文表示，如果川普扮演這樣子的角色，那他不只是偉大的美國總統、偉大的世界領導人，還是21世紀最偉大的領導人。

鄭麗文也說，兩岸的和平穩定的關係，還是非常需要美國的支持，所以她此次訪美，對她、國民黨，尤其對台灣都至關重要。

鄭麗文說，她當然知道兩岸和平非常非常困難，有非常非常多的挑戰必須克服，但在台灣，我們別無選擇，所以一定要極盡所有的努力，確保和平一定要發生，不然台灣就會變成戰場、所有的成就會化為烏有，台灣下一代的年輕人還會變成戰場上的炮灰。

鄭麗文說，她非常清楚時間不站在台灣這一邊，所以必須從現在開始就積極去建構和平之路。

精華 FAQ

  • 她認為若川普能扮演領導角色，促使東亞從衝突轉向合作與對話，創造和平紅利，不僅有利各國，也符合美國國家利益，因此可成為21世紀最偉大領導人。

  • 她主張美中應建立互信、停止冷戰與零和思維，避免對抗甚至戰爭。她並提出把第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈，讓區域的人才、技術、資金與市場共同受益。

  • 她認為兩岸和平穩定非常需要美國支持，但也坦言挑戰很多、時間不站在台灣這邊，因此台灣別無選擇，必須立刻積極建構和平之路，避免未來成為戰場。

川普 國民黨 鄭麗文

上一則

鄭麗文紐約座談會：民眾支持對話 和統公投現在很困難

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