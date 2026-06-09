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鄭麗文紐約座談會：兩岸可和平 有別一國兩制

記者陳熙文／紐約即時報導
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國民黨主席鄭麗文與美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Rus...
國民黨主席鄭麗文與美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Russel）。(記者陳熙文／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文在紐約表示，兩岸在一中與反台獨基礎上可維持和平。
  • 重點二：她強調九二共識符合中華民國憲法，且不同於香港的一國兩制。
  • 重點三：鄭麗文主張改變現狀須尊重台灣人民意願，不得犧牲民主自由。

國民黨主席鄭麗文8日訪問紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話。鄭麗文表示，在一個中國、反對台獨，再加上中華民族的共同身分認同上，兩岸就可以和平，並表示，這與香港的「一國兩制」完全不同；鄭麗文並指出，兩岸現況是一個中國，兩個不同的政治實體，

鄭麗文表示，中國不是威脅台灣的存在，指中國大陸非常具體的談到是反對台獨的存在，或是台灣永久的分裂，這才是北京不能夠接受的。

鄭麗文指出，國民黨一向都是反對台獨、遵守中華民國憲法，而中華民國憲法是一套一中憲法，並表示，九二共識完全符合中華民國憲法、兩岸同屬一中的「一中原則」。

鄭麗文說，國民黨期待的兩岸關係，不是某一方的犧牲妥協、完全放棄自己的制度，認為這是不能永續，也不健康的兩岸關係；鄭麗文說，她不相信為了和平，台灣要放棄民主自由、法治均富的社會，「那這不是真正的和平」。

鄭麗文強調說，一中、反對台獨，加上中華民族的身分認同，兩岸就可以因為是一家人，可以交流、和平、合作，並表示，兩岸會共同定義什麼叫做中華民族的偉大復興。

鄭麗文表示，她的想法與一國兩制完全不同，稱一國兩制在台灣很難被接受，也完全不是兩岸的現況，意指脫離維持現狀的精神；鄭麗文表示，台灣會描述現況是一個中國，兩個不同的政治實體。

至於台灣與香港有什麼不同，鄭麗文說，香港直到1997年都還是英國的殖民地，由英國交還給中國，但台灣在1945年就結束日本的殖民統治，日本已在二戰之後把台灣還給中華民國，而之後的台灣，一直到現在，已經是一個民主法治成熟的社會，與香港不同，「沒有人可以把台灣交還給中國大陸」。

鄭麗文說，任何現況的改變，條件必須是符合兩岸人民的意願，兩岸人民都能夠接受，現況就可以改變，當然包括台灣人民的意願；鄭麗文表示，台灣人民如果非常高興，能夠接受改變現狀，那就是一個好的結果。鄭麗文強調說，台灣人民的意願必須被尊重。

精華 FAQ

  • 她認為，兩岸只要建立在一個中國、反對台獨與中華民族認同之上，就能維持和平、交流與合作，並共同定義中華民族復興。

  • 她指出，一國兩制在台灣難以接受，也不符合兩岸現況；台灣是成熟民主法治社會，與香港殖民地移交背景不同，不能類比。

  • 她表示，任何改變現狀都必須符合兩岸人民意願，尤其要尊重台灣人民選擇；若多數台灣人能接受變動，才可能成為較好的結果。

香港 國民黨 鄭麗文

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