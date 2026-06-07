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軍事專家：日菲畫界東台水域 對中打造「島鏈」封鎖網

記者陳言喬／即時報導
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央視軍事欄目呈現中國海警對台灣東部水域的執法巡查路線。（取材自央視軍事）
央視軍事欄目呈現中國海警對台灣東部水域的執法巡查路線。（取材自央視軍事）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日菲啟動台灣以東海域畫界談判，被指針對中國。
  • 重點二：日菲美加強軍事合作，部署導彈鏈意圖封鎖中國海空軍。
  • 重點三：中國批評談判非法，並以海事執法與巡查作出反制。

日本與菲律賓啟動台灣以東海域專屬經濟區畫界談判，中國軍事專家分析稱，這是美日菲針對中國妄圖打造的「島鏈」火力封鎖網，中國堅決反對，並已全面反制。

中國央視軍事欄目報導，日菲所謂的「海域畫界談判」是5月28日，日本首相高市早苗與訪日的菲律賓總統小馬可仕在東京會談中，將其作為核心議題之一。日方還稱，雙方同意將日菲關係升級為「全面戰略夥伴關係」。

在防務層面，日菲兩國達成多項合作，強化軍事捆綁體系。雙方同意正式啟動「軍事情報保護協定」談判，加快推進「阿武隈」級護衛艦、TC-90巡邏機等武器裝備的移交工作。

央視引述軍事觀察員張學峰指出，日本與菲律賓加速捆綁，近期動作頻頻。日本在參加美菲「肩並肩」演習時發射88式岸艦導彈，這是戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。

而美國已在菲律賓部署了「堤豐」導彈系統。菲律賓自身也裝備了「布拉莫斯」岸艦導彈。另外，日本又在西南諸島部署導彈。他們妄圖形成「導彈鏈」，封鎖中國海空軍。

張學峰認為，日本向菲律賓出口武器裝備，是在為自身成為武器輸出國「探路、鋪路」。一旦這條出口殺傷性武器裝備的道路走通，下一步就可能向其他國家出口，從而擴大軍工產能，反哺自衛隊裝備。

另一名軍事評論員魏東旭分析認為，日本加速向菲律賓轉移比較老舊的武器裝備，有兩個暗藏野心的目的：

一是實現自衛隊主戰裝備更新換代。比如「阿武隈」級護衛艦，在日本海上自衛隊看來已完全不管用，退役後批量給菲律賓，讓菲律賓在南海擁有更多挑釁工具。

二是為日本出兵海外鋪路搭橋。通過武器轉讓強化與美國盟友的防務合作，未來自衛隊如果出兵南海，就可利用菲律賓的保障體系，讓自身兵力賴著不走。

魏東旭指出，日本轉讓武器裝備，不只是做軍火生意，更是在南海植入不穩定因素。

中國先前已嚴正聲明，日菲此舉已嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益，所謂「畫界談判」純屬非法。針對日菲嚴重侵犯中國主權利益的行為，6月6日，交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展台灣東部海域海上交通專項執法行動。6月1日，中國海警岱山艦編隊位台灣以東海域依法開展執法巡查。

報導指，這兩次行動，目標明確，態度堅決—這是針對日本和菲律賓單方面宣佈啟動台灣島以東「海域畫界談判」嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

精華 FAQ

  • 報導稱，日菲把台灣以東海域的畫界談判列為雙邊核心議題，並與防務合作同步推進。中國方面則認為，此舉實際上是配合美日菲聯手施壓中國。

  • 所謂「導彈鏈」是指美國在菲律賓部署堤豐導彈、日本在西南諸島部署導彈、菲方裝備布拉莫斯，形成互相銜接的火力網，意在封鎖中國海空活動。

  • 文中提到，中國先前已嚴正聲明反對日菲舉動，並於6月1日由海警在台灣以東海域巡查，6月6日再由多個海事與救助單位展開專項執法行動。

日本 高市早苗

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