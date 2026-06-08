訪團抵紐約 鄭麗文：華人應團結 締兩岸和平
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國民黨主席鄭麗文7日表示，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突，並表示，她相信全球華人如果團結起來，可以負起區域的責任、締造兩岸和平，還可以促進全世界的和平。
鄭麗文訪美團6日抵達紐約，7日拜訪位於紐約唐人街的中華公所，現場藍營僑胞揮舞大面的中華民國國旗和國民黨黨旗，並請來舞龍舞獅，熱烈迎接鄭麗文；鄭麗文在結束之後，也前往唐人街的中山廣場，向國父孫中山銅像獻花，並行三鞠躬禮。
鄭麗文於中華公所致詞時表示，她此行要傳達最重要的訊息，就是在這個世界充滿紛爭、戰火頻傳，令人焦慮的時刻，華人可能要扮演關鍵的力量和角色。
她指出，4月的鄭習會是重新建立中斷的國共平台，表達出希望台海和平穩定，不只是台灣單方面的期待和意願，中國大陸同胞也期待兩岸能開創一個和平穩地的新時代，「我們都不願意看到中華民族的自相殘殺」。
鄭麗文表示，如果全球的華人都團結起來，共同貢獻智慧和能力，在國父孫中山天下為公、博愛的精神和胸懷之下，絕對可以負起區域的責任，締造兩岸的和平，還可以促進、推動全世界的和平。
她說，5月川習會讓美中長期以來的敵意，開始有希望改變方向，開啟美中彼此了解、 釋放善意、建立互信和深化友誼；鄭麗文說，美中不需要衝突和對立，呼籲美中應該要合作，共同開創人類文明的新高峰。
鄭麗文說，來到聯合國總部所在地的紐約，如果華人大團結，可以推動共同的願望，不再互相殘殺，不再大動干戈，化干戈為玉帛；鄭麗文說，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突。
鄭麗文7日稍晚在僑宴致詞時又表示，中華文明從來不是單一的文明，千年的歷程是各種不同種族和民族的對話，造就人類非常具代表性的中華文明，並表示，中華文明不只是來自於中國大陸，也來自於台澎金馬。
鄭麗文表示，中華文明是活的，不斷進步、包容和具有多元性的文明；中華文明的重新崛起和復興，不是威脅，不需要懼怕；中華文明不想要取代、貶低別的文明，也沒有攻擊性和侵略性。
她表示，在世界紛爭與戰火頻仍之際，華人應扮演關鍵力量；只要全球華人團結，就能承擔區域責任，推動兩岸和平，並進一步促進世界和平。 鄭麗文先到紐約唐人街的中華公所拜訪，之後前往中山廣場向孫中山銅像獻花並三鞠躬。現場有僑胞揮舞國旗與黨旗，並以舞龍舞獅熱烈迎接。 她強調中華文明是歷經千年、多元族群交流形成的活文明，來源也包括台澎金馬。她認為中華文明的復興不是威脅，不會取代或貶低其他文明。
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她表示，在世界紛爭與戰火頻仍之際，華人應扮演關鍵力量；只要全球華人團結，就能承擔區域責任，推動兩岸和平，並進一步促進世界和平。
鄭麗文先到紐約唐人街的中華公所拜訪，之後前往中山廣場向孫中山銅像獻花並三鞠躬。現場有僑胞揮舞國旗與黨旗，並以舞龍舞獅熱烈迎接。
她強調中華文明是歷經千年、多元族群交流形成的活文明，來源也包括台澎金馬。她認為中華文明的復興不是威脅，不會取代或貶低其他文明。
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