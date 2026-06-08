中艦台灣東部海上執法 台學者：北京推進司法管轄戰略

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國海事與救助公務船赴台灣東部海域執法，凸顯其管轄主張。

中國海事與救助公務船赴台灣東部海域執法，凸顯其管轄主張。 重點二： 學者指此舉透過海警海事系統，向日菲傳達領海主張訊號。

學者指此舉透過海警海事系統，向日菲傳達領海主張訊號。 重點三：行動選在台灣國家海洋日，兼具統戰、認知戰與灰色地帶效果。

中國四艘大型海事與救助公務船6日前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動，引發外界關注其在周邊海域的執法與管轄意涵。淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，中國相關行動透過海警與海事系統持續在區域海域活動，具有強化存在感與推進司法管轄主張的戰略訊號，並帶有灰色地帶操作特徵。

他表示，中國近來透過不同系統的海上執法單位(如海警、海事機構)在相關海域活動，一方面對日本 與菲律賓傳達「日、菲你沒有管轄權，這裡是我(中國)的領地」的訊號，另一方面則強化其自身對該海域的執法主張。

林穎佑認為，此類行動對台灣周邊海域而言，具有「項莊舞劍，意在沛公」意涵，表面上針對日菲相關議題，但實際執行區域仍在台灣周邊海域。

他提到，特別6日是台灣的國家海洋日，中國選在特定時間宣布並實施行動，也帶有一定的象徵與政治訊號意涵，中國「可以強化台灣政府不作為，而中共 是有能力去維護台灣、維護中華民族的領海領土上的利益」，具有統戰及認知戰效果，透過執法行動強化對外論述。

他指出，這類行動本質上屬於「展示國旗」(showing the flag)，透過軍艦或執法船的定期巡弋，象徵對相關海域的控制存在。

他提醒，若未來相關巡弋常態化，將可能進一步強化其在西太平洋、台海東側海域的存在感。這類行動屬於灰色地帶操作，但更關鍵的是透過法律與執法框架，強化其對相關海域的司法管轄權主張，並藉此對外傳達其具備控制與執法能力。