台尊重美國宣布軍售的步調 俞大㵢：川賴通話很合理
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台駐美代表俞大㵢接受美國政治新聞網Politico專訪，他表示，美國總統川普訪問北京，並沒有改變美國對台的長期立場，並表示，他不擔心台灣會被美國拿來交換，指台美關係在很多領域都有合作。
針對美國尚未宣布140億美元的對台軍售，俞大㵢表示，台灣會尊重美國宣布對台軍售的步調。至於川普會不會打電話給賴清德總統，俞大㵢說，川普執政，什麼事情都可能發生，並認為說，台美在領袖層級通話是很合理的事。
川普5日在空軍一號上受訪，被問到140億美元對台軍售時表示「正在考慮」；至於是否仍計畫就此事與賴清德總統通話，川普表示：「我一直都願意和他談話（I’ll always talk to him）。」
對此，俞大㵢接受Politico專訪時，被問及川賴通話的可能性，俞大㵢說，面對川普，什麼事情都有可能發生，指川普一位打破常規的美國總統，不喜歡被框架束縛。
俞大㵢說，川賴通話是合理的，畢竟台灣是北京和華府之間的利害關係人，台灣應該要參與；俞大㵢表示，華府與台北在領袖層級通話是很合理的。
俞大㵢並表示，台灣不是中華人民共和國的附屬，世界應該視台灣為一個自治、獨立的國家。
針對美國尚未核准140億美元的對台軍售，俞大㵢說，台灣已經向美國表達，我們需要那些武器來面對來自中國不斷升級的侵犯；俞大㵢指出，這項軍購攸關台灣強化自我防衛能力，尤其是在不對稱作戰的準備、防禦中國飛彈，以及更優化的通訊。
俞大㵢表示，川普已經是對台軍售最多的總統，不但在第一任期的時候對台軍售總額180億美元的武器，去年也宣布111億美元的軍售；俞大㵢說，台灣會尊重美國宣布140億美元軍售的步調。
俞大㵢表示，台灣會尊重美國宣布140億美元對台軍售的步調，不會催促或介入美方程序，同時也理解美國在對外軍售上有自己的時程與考量。 俞大㵢認為，面對川普什麼事情都有可能發生，而台美在領袖層級通話是很合理的事。他強調台灣是北京與華府之間的重要利害關係人，應該參與相關互動。 俞大㵢指出，台灣已向美方表達需要這些武器，以應對中國不斷升級的侵犯。軍購重點包括不對稱作戰準備、防禦飛彈威脅，以及提升通訊與整體防衛能力。
精華 FAQ
俞大㵢表示，台灣會尊重美國宣布140億美元對台軍售的步調，不會催促或介入美方程序，同時也理解美國在對外軍售上有自己的時程與考量。
俞大㵢認為，面對川普什麼事情都有可能發生，而台美在領袖層級通話是很合理的事。他強調台灣是北京與華府之間的重要利害關係人，應該參與相關互動。
俞大㵢指出，台灣已向美方表達需要這些武器，以應對中國不斷升級的侵犯。軍購重點包括不對稱作戰準備、防禦飛彈威脅，以及提升通訊與整體防衛能力。
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