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反制日菲 中國展開台灣東部海上執法

記者廖士鋒／即時報導
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日本陸上自衛隊在菲律賓北部的「肩並肩」聯合軍演中發射88式飛彈，是二戰後日本首次...
日本陸上自衛隊在菲律賓北部的「肩並肩」聯合軍演中發射88式飛彈，是二戰後日本首次在海外發射進攻性武器。 （美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國以日菲啟動海域畫界談判為由，強化台灣東部海域執法。
  • 重點二：交通部首度組織海事系統，公開在台灣東部海域進行專項執法。
  • 重點三：陸委會批評北京擴大海警與軍機艦行動，台方不接受挑釁。

日本與菲律賓上月底宣布啟動海域畫界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。繼中國大陸海警1日宣布岱山艦編隊當天在台灣島東部海域依法展開執法巡查後，大陸交通部昨天宣布組織海事系統，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，再度宣示其所謂「海上行政執法管轄權」。

新華社昨晚消息，當日大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，全面履行大陸「海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。

報導稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東「海域畫界談判」、「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。

但至截稿，陸方尚未公布參與此次行動的海事、救助船的名稱與數量。

5月28日，日菲聯合聲明宣布啟動海域畫界談判，涵蓋專屬經濟海域與大陸架等，中華民國政府起初表示「肯定」，後在各方壓力才改稱將請日菲在談判過程不應損及台灣利益，但政府並未有具體作為強硬要求日菲回應台方關切。大陸則以反制日菲為由，首度由海警岱山艦編隊到台灣東部獨立執法巡航。

公開資料顯示，昨天是大陸海事部門首度公開到台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」。與大陸海警部門負責海上維權執法、歸屬中共中央軍委管轄不同，海事局負責水上交通安全與船舶登記等行政事務，由大陸交通部管理。此前海事部門對台行動集中在西部海域，如去年12月首次「台灣淺灘海域搜救應急演練」，隨後並開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」。2024年3月底曾在台灣海峽西側水域開展「聯合巡航」、8月「台灣海峽海上巡航執法行動」。

陸委會表示，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，台方絕不接受。海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保海域安全，請民眾放心。

陸委會副主委沈有忠昨天在一場座談會表示，「台灣與日菲間皆有既有協議，我國主權與漁權絕不受其影響」。真正對台構成威脅的，是中共企圖藉此議題，藉機擴大海警行動範圍與軍機艦擾台。

精華 FAQ

  • 北京將日菲上月底宣布啟動海域畫界談判視為挑釁，認為涉及中國所稱台灣島東部海域，因此以海警與海事執法行動作為反制，並宣示其所謂海上行政執法管轄權。

  • 過去中國海事部門對台行動多集中在台灣西部或台海中部，這次則是首度公開在台灣東部海域進行海上交通專項執法，顯示其執法範圍向東延伸。

  • 陸委會表示中華民國領海與經濟海域權利不容侵犯，海巡署已密集監控並捍衛主權；沈有忠則指出真正威脅是中共藉此擴大海警範圍與軍機艦擾台。

上一則

專家之眼／反思國台辦各局改名 台灣的中國研究警訊

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