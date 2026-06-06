專家之眼／反思國台辦各局改名 台灣的中國研究警訊

大陸國台辦機構名稱改革，對外都以數字稱呼。圖為國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章批評台灣對國台辦改名反應不足，凸顯大陸研究薄弱。

文章批評台灣對國台辦改名反應不足，凸顯大陸研究薄弱。 重點二： 作者認為綠營執政下資源偏向意識形態，削弱田野研究。

作者認為綠營執政下資源偏向意識形態，削弱田野研究。 重點三：文中質疑中共改名與改革連動說法，強調因果證據不足。

兩岸關係及大陸研究，應該是關乎台灣安危最重要的領域之一。西方電影《教父》經典台詞之一：親近你的朋友，但更要親近你的敵人；東方《孫子.謀攻》也說，「知彼知己者，百戰不殆」。在兩岸情勢日益緊張，甚至有人稱中共 將攻台前提下，綠營執政多年的資源分配，有沒有讓我們更了解對岸呢？觀察最近台灣關於中共國台辦調整機構名稱的反應，可以一葉知秋。

早期我們的兩岸關係及大陸政策，決策者對中共有豐富交手經驗，還包括情治單位運用敵後工作者、投誠的前共黨幹部傳遞分析資料，在部分轉入學界後，台灣在此領域的權威性也為更多人所知。

然而，綠營執政日久，相關決策是依事實知識還是意識形態主導？無庸贅言；即便政策執行者理應提供正確訊息，也看不出其重視發展扎實的田野調查研究，而把資源導向意識形態的宣傳投入。

最近中共國台辦調整機構名稱，把過去對外依照相關功能命名的局級機構，改依數字命名。這應該是跟一般台人接觸最多的單位，如果連該單位訊息都掌握不了，其他與中共有關議題說能有多了解，恐怕不易為人相信。

針對改名意涵，情治期刊雖具有見地的分析，但亦有一些需要再加商榷之處。例如以下摘錄其部分觀點：

一、台辦把機構命名數字化，是向黨務機關靠攏。

二、此反映2018年中共機構改革以來，涉台工作向黨中央集中，並強化與統戰體系連動的趨勢。

三、「十局」的新設與「九局」的整併，前者是將青年工作從政策訴求升級為組織常態，呼應近年中共對台「融合發展」與「同等待遇」脈絡，重點在繞過我國政府，直接面向社會；後者則是中共把專責台商投訴與權益保障的投訴協調局，納入涵蓋法規研擬的法律治理架構，此是把個案協調色彩逐步讓位於制度與法規架構，一升一降之間，中共對台工作主軸正由經貿與台商，逐步轉向社會融合與青年吸納。

陸委會也表達了部分類似看法。發言人開示：中共中央直屬機構，通常會用數字來命名。國台辦另一塊招牌是「中共中央台灣工作辦公室」，所以他們現在改由數字命名，可能是為了符合中共中央直屬下面其他各個機構的慣例。官員還稱：新設局的職能是承擔台灣同胞來中國學習、實習、就業、創業等有關工作，「這個反映中共有意加強對台促融的力道，未來政府也會加強因應中共的相關措施」。

短短分析，可討論部分很多。一、國台辦本就是「國務院台灣事務辦公室」與「中共中央台灣工作辦公室」，有什麼要「把它更明確地呈現為黨的工作部門」理由？

二、中共2018年推出的《深化黨和國家機構改革方案》，根本未提台辦，地方台辦即便有人事、部門整併的變化，也更像是基於地方利益考量的共變關係。把此次更名跟8年前改革連在一起，應該要有更強的因果證據。

三、如果了解大陸官本位體制與台商在大陸經營情況，很難相信中共服務台商，會規畫未來將個案協調逐步讓位給制度與法規架構的方案。此次增設新局，更多的是符合承認兩種方式並行的現狀。

把觀察回到陸委會，它應該是全台接觸最多大陸資訊的政府機構之一，也花了不少錢聘專家寫報告做研究。此次分析對手寥寥幾句。一個簡單問題是：中共中央直屬機構以數字命名慣例早就存在了，為什麼直到現在才忽然覺得此時台辦需要遵照這個慣例？

而雙方都指稱中共正逐步轉向社會融合與青年吸納，此說恐怕不太了解中共推動福建探索兩岸融合發展示範區的深層邏輯，也不清楚相關舉措早就有了，與其說是期許未來的新發展，更應說是對舊有政策的完善。怕是綠營只是想說「未來政府也會加強因應中共的相關措施」，為政府封鎖兩岸交流、繼續擴權找理由。

台灣的兩岸關係及大陸研究，近年研究品質眾所周知。不少相關參與者以個人理由傷害領域專業性、使新進者愈來愈少，壞了國家大事，未來大家同受苦果。究竟是聰明或愚昧？只能走著瞧了。