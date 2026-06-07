觀察站／六四不能忘 台菲廣大興事件更該牢記

賴清德總統臉書發文，呼籲北京正視37年前的六四事件，但被問到日、菲啟動專屬經濟海域畫界談判對台灣海洋權益的可能侵害時，沒有回應。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章批評賴政府高調談六四，卻忽略台灣海洋權益受威脅。

文章批評賴政府高調談六四，卻忽略台灣海洋權益受威脅。 重點二： 日菲啟動畫界談判恐影響台灣東部與東南部重疊海域。

日菲啟動畫界談判恐影響台灣東部與東南部重疊海域。 重點三：作者以廣大興28號事件提醒，台灣更應牢記漁民血淚教訓。

今年是六四天安門 事件37周年，賴總統透過臉書發文，呼籲北京能夠正視37年前的六四事件，承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話。但在六四的前一天，當賴總統被問到日、菲啟動專屬經濟海域畫界談判對台灣海洋權益的可能侵害時，他沒有停下腳步，直接轉身離開，這一幕何其冷酷。37年前的六四事件的確不該被遺忘，而13年前同樣造成人命損失的台菲「廣大興28號事件」更應被台灣人牢記。

針對日、菲啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判，其中與台灣東部和東南部專屬經濟海域有大片重疊，但外交部第一時間的回應竟是給予肯定，遭到各界批判後改口稱，未來兩國相關談判與結果均不影響台方主權權利，也不影響台日或台菲漁業協定的執行。問題在，目前日、菲雙方並無具體談判時程，台方又如何直接斷定將來談判結果一定不會衝擊權益？

外交部狀況外的回應毫無專業素養，恐怕還是與「抗中」膝反射心態有關。事實上，5月28日，日菲宣布啟動畫界談判後，陸方就表態此舉嚴重侵犯「中國主權」，預告反制。6月1日大陸海警「岱山艦」編隊赴東部海域「執法巡查」。大陸海警藉此到台方海域「維權」，當然有政治考量，可是當賴政府官員滿腦子只有「抗中」，台方真正可能受侵害的海洋權益卻早被拋到九霄雲外。

凡事應作最壞打算，儘管台日與台菲已簽署漁業協定，不能排除一旦日菲重新畫定邊界，可能導致過往的灰色地帶或公海變成了他國的專屬經濟海域，直接壓縮台灣漁民作業空間。而專屬經濟海域與大陸礁層的畫定，還涉及海床及底土的自然資源（如石油、天然氣、深海礦產等）的勘探與開發權。若台灣遭到排除，未來在該海域的天然資源開發及海洋科研權益，恐面臨被削弱或法律爭議的困境。

縱使台方強調，日菲協議對台「無法律約束力」，海巡署也表示若有任何國家訴諸管轄權侵犯台方利益，將一概驅離。但在現實應對操作時，必然引發地緣政治摩擦的高度風險，甚至可能出現多方對峙，台灣漁民還能安穩捕魚？

13年前的喋血事件殷鑑不遠。2013年5月9日，屏東琉球籍漁船「廣大興28號」在台菲主張的重疊專屬經濟海域作業，菲海巡人員以台灣漁船「非法捕魚」及「企圖衝撞」為由，手持自動步槍等武器對廣大興28號瘋狂掃射。漁船被射擊多達45個彈孔，造成台灣漁民洪石成中彈身亡。

事件引發台灣社會激憤，時任總統馬英九對菲祭出嚴厲的經濟與外交制裁，包含凍結菲勞赴台工作申請；發布菲律賓旅遊紅色警示；國軍與海巡署在南海重疊海域進行大規模軍事演習等。最終逼使菲總統特使親自赴台，向死者家屬遞交道歉信，並達成經濟賠償協議。

台灣漁民當年用寶貴生命換來台菲漁業協定，確立雙方在重疊海域的執法原則。如今日菲繞過台灣逕自談判，難道僅憑日方一句「對第三國沒有拘束力」，台灣漁民就能高枕無憂？賴總統為六四事件中喪命的青年發聲，對台灣漁民用鮮血換來的生存海域，更應展現元首高度和溫度。