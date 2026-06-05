路透：台反艦彈有望2029前增至1850枚 打造台海殺傷區

台灣軍方將美製魚叉飛彈裝上F-16V戰機。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 路透估計台灣反艦飛彈將在2029年前增至約1850枚。

路透估計台灣反艦飛彈將在2029年前增至約1850枚。 重點二： 台灣以魚叉與雄風飛彈擴大不對稱作戰，打造台海殺傷區。

台灣以魚叉與雄風飛彈擴大不對稱作戰，打造台海殺傷區。 重點三：新成立濱海作戰指揮部，將整合雷達、飛彈與無人機作戰。

路透報導，根據軍售資料、美國出口許可文件、國防專家預估及與台灣官員的訪談，估計台灣反艦飛彈有望於2029年初前大幅增至約1850枚，可在台灣海峽打造「殺傷區」，抵禦解放軍 侵略或封鎖。

報導說，這批規模持續擴大的反艦武器，是台灣轉向「不對稱作戰」的一環，即以大量價格較低但具殺傷力武器抵銷中國在火力上的龐大優勢。

台灣反艦飛彈主力為美國供應的魚叉飛彈以及國造雄風飛彈。路透說，美方迄今已向台灣交付450枚波音公司製造的魚叉飛彈，若美國按規畫時程交付武器，台灣2029年初前將擁有850枚魚叉飛彈。屆時台灣也可望擁有約1000枚或更多的國造雄風二型及三型反艦巡弋飛彈。因此，台灣的反艦飛彈數量將增至1850枚左右。

不過，前述估值的前提為美國準時且足額交付武器，並未考量可能導致交付延宕的因素，例如產能瓶頸或美國戰時需求。

台灣國防安全研究院研究副執行長歐錫富表示，若能大規模部署反艦武器，將有助國軍在台海建立「殺傷區」，藉由集中火力造成重大損失，以擊退解放軍入侵。歐錫富告訴路透，台灣目標是阻止解放軍登陸及完成任務，而不是摧毀對方每艘船艦。

美軍陸戰隊退役上校、日本戰略研究論壇研究員紐夏認為，投資反艦飛彈是明智之舉。紐夏說，能在解放軍船艦位於台海或尚未啟程橫渡台海時予以重創的長程精準武器，會讓中國感到棘手。他說：「只要數量充足且運用得當，這些飛彈將對中國侵略部隊構成重大威脅。」

然而，曾任職國安會的退役海軍軍官于孝斌指出，台灣許多反艦飛彈目前仍部署在軍艦或固定陣地，易遭敵方先制打擊。國防部表示，現有反艦飛彈透過機動與分散方式部署以保存戰力，固定陣地的飛彈則配備防護與備援機制，可視需要轉換為機動部署模式，以提升戰場生存能力。

為協調作戰火力，台北國防部預計7月1日成立新單位「濱海作戰指揮部」，整合岸置雷達、反艦飛彈與無人機等戰力。路透指出，對國軍而言，反艦飛彈不僅能強化台灣抵禦入侵的能力，也為盟軍介入援台爭取時間。

台灣軍方準備將美製魚叉飛彈裝上F-16V戰機。(路透)

台灣軍方將美製魚叉飛彈裝上F-16V戰機。(美聯社)