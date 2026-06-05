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座談被拷問 鄭麗文：加強台灣防衛不牴觸創造兩岸和平

記者陳熙文／波士頓報導
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國民黨主席鄭麗文（左二）於美東時間4日下午受邀在哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，...
國民黨主席鄭麗文（左二）於美東時間4日下午受邀在哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，重申中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。(記者陳熙文／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文在哈佛座談重申支持對美軍購，但反對空白授權。
  • 重點二：她強調強化台灣防衛與追求兩岸和平並不互相牴觸。
  • 重點三：鄭麗文主張以中華民國憲法作為兩岸和解交流基礎。

國民黨主席鄭麗文4日參加哈佛大學學者座談會，除了言明國民黨支持對美軍購，也強調加強台灣防衛與創造兩岸和平不牴觸；鄭麗文4日下午也在哈佛大學發表演說，重申中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。

鄭麗文於美東時間3日晚間抵達波士頓，隔日第一站訪問哈佛大學，先是參與由費正清中國研究中心舉辦的座談會，與哈佛大學甘迺迪學院教授米德（Rana Mitter）等12位學者展開交流，全程約一個半小時。

「很驚訝，現場學者都是中國通，座談直接從英文轉中文，」有知情人士描述鄭麗文參與學者座談會的景況，當中議題從軍購預算、兩岸情勢，到台灣身分認同等，形同「拷問」。

知情人士指出，座談會中最先談到的還是軍購預算，質疑國民黨是否反對軍購，以及國民黨保衛台灣的意願，不過鄭麗文對此說明，指國民黨支持軍購，不會阻擋，但對於商購和國防自主投資給予執政黨空白授權，在野黨無法接受。

知情人士說，「你什麼都沒有，就要在野黨通過預算，這怎麼可能」，國民黨不會把錢白白送給執政黨花用。

知情人士表示，鄭麗文在會中也強調國民黨絕對要保衛台灣，但認為建立台灣防衛能力與創造兩岸和平的契機並不牴觸，鄭麗文提到國民黨在與美國政府合作是沒有問題的，同時與中國大陸講和平也是沒有問題的，意指鄭麗文希望兩者並行。

另外，知情人士指出，鄭麗文希望藉由此次訪美轉達的訊息是，執政黨不斷主張兩岸不和平對美國有利，但鄭麗文想要強調說，兩岸和平是有利於美國。

對於在訪美前先與中國國家主席習近平會面，被貼上親中標籤，鄭麗文也親自拆彈，稱執政黨給她戴的「紅帽子」沒少過，但認為恢復兩岸溝通是她應該做的事情；鄭麗文也認為台灣應該在美中和解上扮演一定程度的角色，發揮出其經貿、科技實力，並認為美中若能達成和平共存，對台灣也有利。

知情人士也說，會中有學者詢問台灣身分認同的問題，認為台灣年輕人會在自己是「中國人」或「台灣人」之間做選擇，不過鄭麗文認為，台灣社會中的台獨基本教義派估計在四成以下，而台灣傳承很多中華文化，多數台灣人其實認同中華民族，在台灣社會中起碼有六成的比率之多。

鄭麗文4日傍晚受邀於哈佛大學甘迺迪政治學院發表閉門演說，現場約有80人到場，國民黨駐美代表秦日新指出，鄭麗文在演說中提出她對兩岸和平的主張，強調一個前瞻、穩定且具備永續性的和平架構，並重申中華民國的憲法是很好的政治基礎，來促進兩岸的和解和交流。

國民黨主席鄭麗文於美東時間4日傍晚受邀於哈佛大學甘迺迪政治學院發表閉門演說，於演...
國民黨主席鄭麗文於美東時間4日傍晚受邀於哈佛大學甘迺迪政治學院發表閉門演說，於演說完畢後向媒體打招呼。(記者陳熙文／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文3日晚從舊金山搭機抵達波士頓，數十位僑胞前往接機。(特約記者...
中國國民黨主席鄭麗文3日晚從舊金山搭機抵達波士頓，數十位僑胞前往接機。(特約記者周菊子／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文3日晚從舊金山搭機抵達波士頓。(特約記者周菊子／攝影)
中國國民黨主席鄭麗文3日晚從舊金山搭機抵達波士頓。(特約記者周菊子／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示國民黨支持對美軍購，不會阻擋必要國防預算，但反對執政黨在商購與國防自主投資上取得空白授權，認為在野黨不能無條件放行。

  • 鄭麗文主張，強化台灣防衛能力與創造兩岸和平契機並不衝突；她認為國民黨可同時與美方合作、與中國大陸對話，兩者可以並行推進。

  • 她在閉門演說中強調，希望建立前瞻、穩定且具永續性的和平架構，並重申中華民國憲法是促進兩岸和解與交流的良好政治基礎。

鄭麗文 哈佛大學 波士頓

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