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民調63%盼兩岸「永遠維持現狀」 梁文傑：就是互不隸屬

記者張鈺琪／台北5日電
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陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不...
陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。（記者張鈺琪／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯合報民調顯示，六成三台灣民眾盼永遠維持現狀。
  • 重點二：梁文傑表示，兩岸互不隸屬才是當前真實現狀。
  • 重點三：國台辦重申一中原則，稱兩岸同屬一個中國未改變。

川習會後，本報系聯合報最新民調顯示，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破6成，達到63%。針對國台辦稱「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。

梁文傑表示，陸委會長期都有在做民調，歷年來「永遠維持現狀」基本上都是最高的。至於聯合報這份民調，陸委會未來在做民調時，也會再確認一下是否有出現特別的變化。

梁文傑指出，不管從陸委會民調，或從聯合報民調都可以看出，「兩岸互不隸屬」就是兩岸當前的現狀，台灣民眾也支持目前這樣的現狀。他強調，中華人民共和國和中華民國兩個國家互不隸屬，「這才是目前的現狀」，其他說法對我們來說都沒有任何意義。

據此前報導，陸委會最新民調顯示，72.6%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法；79.7%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，另有87.1%民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」而失去自由民主。

聯合報民調則顯示，台灣民眾主張「永遠維持現狀」達63%，比去年增加8個百分點，是2010年以來歷次調查最高點；主張獨立的民眾下降至21%，主張統一下降至10%，雙雙創歷年新低。

國台辦發言人朱鳳蓮昨解讀聯合報民調結果稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。她並稱，我們有充分信心團結廣大台灣同胞共同開闢兩岸關係新前景，攜手創造民族復興、祖國統一的美好未來。

精華 FAQ

  • 民調顯示，主張永遠維持現狀的比例達63%，較去年增加8個百分點，創2010年以來新高；主張獨立與統一的人數則雙雙下滑，分別降至21%與10%。

  • 梁文傑認為，無論是陸委會或聯合報的民調，都顯示兩岸互不隸屬才是目前現狀。他強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這才是台灣民眾支持的狀態。

  • 國台辦發言人朱鳳蓮稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這才是台灣問題的真正現狀。她並表示，將團結台灣同胞推動兩岸關係與祖國統一。

民調 川習會 中華民國

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