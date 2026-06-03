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新聞評論／藍綠要鄭麗文帶去美國的「台灣聲音」是什麼？

聯合新聞網「重磅快評」
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國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文訪美。有趣的是，藍綠立委不約而同，都說希望鄭麗文把「台灣的聲音」帶去美國。國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，希望「台灣真實的聲音和面貌讓美國政府知道」；民進黨立委王定宇則說，希望鄭麗文「起碼要帶去台灣真實的聲音」。看起來，藍綠兩大黨似乎是殊途同歸。

不過字面上雖然如此，實際上卻是「真實聲音，各自表述」。林沛祥的「真實台灣聲音」，是希望美國知道「台灣不是一言堂」；而王定宇的「真實聲音」，則是要鄭麗文說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬、不接受中共併吞台灣和一國兩制」。

不僅如此，王定宇還提到鄭麗文的訪團裡，有一位「陸配代表」中常委，說她參與國民黨對陸配政策的討論。另一位民進黨立委林楚茵更以此質疑，鄭麗文赴美是「交流還是交差？」陸配代表是否是「北京指定」、「幫習近平就近看管」？

民進黨對鄭麗文訪美反應激烈，甚至不惜抹紅抹黑，除了政黨立場問題，也有賴清德總統上任迄今仍無法藉由「過境外交」訪美的酸葡萄。當然，對國民黨而言，鄭麗文訪美之行也有令人憂心之處，畢竟在美國現行政策下，對於國民黨立場確實有些質疑，鄭麗文訪美是會打消、減低美方疑慮，還是讓美方疑慮更深，猶未可知；而且鄭麗文的成敗，也與今年的九合一、2028的總統和立委選戰互相牽動，訪美的後續效應，仍有待觀察。

但這些質疑、評估或者分析，都是從政黨競爭與台灣民意支持消長出發。從更宏觀的角度看，鄭麗文訪美最具意義，且最能帶給美國的「台灣真實聲音」，其實不是「國民黨主張什麼」，或者國民黨是否說服了美國接受國民黨主張，甚至不是鄭麗文見到了哪些美國政府高層，而是台灣是個「多元、民主的社會」，所有的價值，都不是能被一個政黨所能壟斷的。

站在美國的立場，當然希望台灣在美中對抗的格局中，當美國的馬前卒；也當然希望台灣能在全球的經濟戰中唯美國馬首是瞻，沒有任何不同意見。雖然從蔡英文乃至賴清德以來，民進黨政府的政策確實是如此，但鄭麗文需要告訴美國的，就是「美國利益優先」並不是台灣唯一的聲音，台灣是存在「中華民國利益優先」、「台海和平優先」聲音的。

鄭麗文 中華民國 國民黨

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