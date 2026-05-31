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鄭麗文訪美 將對談「修昔底德陷阱」論述者

台灣新聞組／台北1日電
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國民黨主席鄭麗文於6月1日啟程訪美。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文於6月1日啟程訪美。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文今啟程訪美，國民黨立委普遍樂觀其成。鄭麗文將受邀至哈佛大學與提出「修昔底德陷阱」的知名學者艾利森對談，由於先前美中元首會晤才觸及該議題，使這場對談備受國際關注。

本報系聯合報報導，國民黨立委李彥秀指出，「親美、和陸」是國民黨長期一貫的主張、也符合美國的最大利益，美國總統川普說「不希望看到有人走向獨立」更與國民黨立場完全一致。這次出訪兩位大使級的前外交官隨行，加上鄭麗文本身就是劍橋大學國際關係的高材生，民進黨企圖操作國民黨「疑美」立場將是徒勞。

牛煦庭說，長期以來國際媒體、駐台機構等，在民進黨長期執政下，或多或少會出現路徑依賴、埋單民進黨敘事，將國民黨路線簡化成親中、反美。他表示，作為務實政黨，多方合作、降低衝突，不要走向戰爭，國民黨有責任扮演這樣的角色。

也有藍委認為，鄭麗文訪美最重要目的是為了募款，相比台中市長盧秀燕的訪美行程，鄭麗文目前是黨主席不是潛在總統候選人，不用去「面試」，因此見到什麼樣層級的官員並非首要任務，評估接見的美官員不會有「意外之喜」。

台北中國時報報導，鄭麗文此次出訪行程滿檔，最受矚目的焦點為她受哈佛大學甘迺迪學院邀請，4日將與提出「修昔底德陷阱」論述的艾利森（Graham Allison）教授對談。由於中國大陸國家主席習近平日前與美國總統川普會面時，也曾提及「我們需要共同努力，以避免修昔底德陷阱」，使這場實質對談更受國際關注。

報導說，鄭麗文預計於6月9日抵達華府，期間將拜會美國在台協會（AIT）總部、前往重要智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」交流，並與美國國會議員會面。此行也將在華府、紐約、波士頓等重量級智庫展開座談，向美方強調台灣應扮演和平繁榮之鏈的角色，並重申台獨主張是不負責任的。

鄭麗文 哈佛大學 國民黨

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