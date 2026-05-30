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專訪賴清德的紐時記者遭北京驅逐 台總統府：中國是麻煩製造者

記者周佑政／台北31日電
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賴清德總統。(本報資料照片)
賴清德總統。(本報資料照片)

外媒報導，中國因不滿紐約時報專訪賴清德總統，而驅逐該報駐北京記者。總統府發言人郭雅慧今表示，中國假借無端理由，以粗暴手段威脅媒體，干預新聞自由，不僅無助於改善其國際形象，更凸顯此刻的中國，正是區域與國際社會的不安來源與麻煩製造者。

郭雅慧表示，注意到相關報導，也注意到近期以來，北京以類似手法威脅、施壓國際媒體、新聞從業者情形的陸續發生，這不僅攸關新聞與言論自由，更攸關新聞從業者的安全，我國與相關友方正高度關切中。

郭雅慧說，作為民主國家，總統接受訪問，向世界說明國家立場、分享民主經驗、表達共同維護區域安全與和平的決心，舉世皆然。中國假借無端理由，以粗暴手段威脅媒體，干預新聞自由，不僅無助於改善其國際形象，更凸顯此刻的中國，正是區域與國際社會的不安來源與麻煩製造者。

郭雅慧表示，對於這樣的情形，我國政府高度重視，並協力相關友方共同確保國際媒體及新聞從業者的安全，免於各種跨國鎮壓的威脅。

郭雅慧強調，台灣不會因為壓迫而沉默。台灣將持續以穩健、負責任的方式，向國際社會說明立場，並與理念相近夥伴共同守護民主自由、新聞自由，以及維護台海與區域和平穩定。

賴清德 紐約時報

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