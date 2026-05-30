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川賴通話變卦？綠委：與其對盟友疑東疑西 不如反求諸己

記者張曼蘋／台北30日電
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民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求...
民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己。（本報資料照片）

外媒引述多名知情人士消息指出，川普總統已不再預期於中國國家主席習近平訪問美國前，與賴清德通話談新一輪的軍購案。民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己，俗話說「自助而後人助」，台灣要堅定自己對自我防衛的承諾與意志，這才是最重要的。

王定宇表示，這個議題本身就是川普帶起來的話題，那是否通話留待未來會揭曉，但台美之間真正重要的是高層的溝通、各項事務的協調非常緊密且密切，另對台美關係來講，是建立在共同的價值與彼此的互利，所以是否會進行史上首次美國現任總統跟台灣民選總統互相通電話這件事情，當然樂見，但這其中有很多的細節必須去處理，那既然是川普主動提出的，未來是否可行，就由美國政府去決定。

王定宇認為，對台灣而言，怎麼樣去爭取國家最大的利益，比方說台美之間的軍購案能夠順利進行，而台美間的軍購不管是過去跟現在，從以往台灣想買而買不到，到現在美方同意要出售，反而在台灣的國會遭受國民黨為主的在野黨反對阻撓各項國防預算的編列，現在問題反而出現在我國自己這邊。

王定宇指出，台美之間的關係是穩固的，溝通是順暢的，在安全議題上也是密切合作的，現在與其對自己的盟友疑東疑西，倒不如反求諸己，也就是俗話說的「自助而後人助」，台灣要堅定自己對自我防衛的承諾與意志，這才是最重要的，當下就是確保台美溝通順暢、台美各項項目跟議題能夠順利來進行，這才符合台灣實質的利益。

王定宇說，台灣跟美國是建立在戰略同盟、區域同盟、理念同盟跟供應鏈同盟，以長遠趨勢來看，這樣的合作緊密關係是密不可分的。就如同這幾天在網路上熱烈傳播的馬斯克受訪片段，提到未來決定AI的勝負就在台灣，「誰得台灣誰得天下」，所以台灣必須去創造自己不可替代的重要性，建立跟民主盟友密切的合作，這才是最重要的。

王定宇認為，未來川賴是否會通話，相信總有一天台灣在這世界上會被公平的外交對待，而目前一切的不合理、不公平，都來自於中國的圍堵跟打壓，這是一個客觀的現實，「至於川賴之間何時通電話，就留待白宮去處理。」

川普 賴清德 習近平

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