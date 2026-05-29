我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

鄭麗文6月訪美 華府指標智庫CSIS邀閉門座談

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文計畫6月1日啟程訪問美國，預計6月9日抵達美國華府，到時不但計畫拜訪美國國會，也安排12日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部。

此外，鄭麗文擬6月12日訪問美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）進行閉門座談會，預料會以兩岸和平為主軸發表談話。

鄭麗文即將在6月1日出發訪美，此次行程由國民黨駐美代表秦日新、台北論壇基金會董事長蘇宏達與國際部統籌安排，規畫由國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及發言人江怡臻三姝陪同出訪。

鄭麗文行程規畫擬採取「西進再由東岸折返西岸回」模式，隨團人員說此行會「非常精實」；據了解，訪美行程為期2周，訪美第一站落地西岸舊金山，再前往東岸波士頓、紐約和華府，並在返台前訪問洛杉磯。

有知情人士指出，鄭麗文預計每個城市待三至四天，預計6月6日或7日抵達紐約，計畫訪問亞洲協會（Asia Society）、美國智庫外交關係協會（CFR）和哥倫比亞大學等地。

至於華府作為此次行程的重中之重，知情人士表示，預計6月9日抵達後，每天行程都非常緊湊，規畫每日都有拜訪國會議員的行程，並將在11日參加僑宴；鄭麗文也收到智庫CSIS的邀請，於12日上午參加該智庫的閉門座談會；鄭麗文同日也計畫前往AIT總部，預料將在AIT與美國國務院官員會面。

知情人士表示，很多外國媒體也對鄭麗文非常感興趣，現階段也不排除鄭麗文在訪問華府期間空出時間，接受外國媒體聯訪。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）總部設於華府市中心，為知名指標性國際問題研究智庫，多國國家領袖訪美都會去CSIS發表談話，而鄭麗文此次受邀閉門座談，也是訪美行程重要的活動。

鄭麗文 華府 國民黨

上一則

冷眼集／外長林佳龍輕浮談大陸 豬隊友？神助攻？

延伸閱讀

川習會給底氣 鄭麗文6月訪美聚焦「台海和平常態化」

川習會給底氣 鄭麗文6月訪美聚焦「台海和平常態化」

歡迎鄭麗文訪美 華府6/11辦僑宴

歡迎鄭麗文訪美 華府6/11辦僑宴
鄭麗文6月訪美 谷立言：相信會被問是否改變政黨取向

鄭麗文6月訪美 谷立言：相信會被問是否改變政黨取向
出席AIT國慶酒會 鄭麗文向谷立言談將訪美

出席AIT國慶酒會 鄭麗文向谷立言談將訪美

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56

超人氣

更多 >
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟
維州大車禍…大巴撞6車 5死34傷

維州大車禍…大巴撞6車 5死34傷
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議