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馬辦風波扯台商捐款 鄭麗文嗆不必扣紅帽：難道要畫清界線

記者屈彥辰／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）

中華民國總統馬英九指馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，當中出現接受台商捐款，卻未經正常程序入帳的疑雲。國民黨主席鄭麗文今說，應給予馬英九及其家人空間，對蕭旭岑也不護短，但是後續說法像是要帶風向，為「中共同路人」、「拿老共的錢」，她認為這帽子扣太大，反問「難道要跟所有台商畫清界線嗎？」

鄭麗文今接受「歷史哥」專訪時說，希望事件愈早落幕愈好，她不希望當事人及家人，受到更多不必要的壓力。因為身為馬英九的家人，在馬英九長年的政治生涯裡，付出很多，也犧牲很多。馬英九的家庭較特別，因身分較特殊，但在台灣，類似處境的家庭非常多，大家都應設身處地著想。希望社會可給更多支持跟鼓勵，而非以偷窺或當作茶餘飯後、看笑話的心態。

鄭麗文重申泱泱大黨的原則是：「是非黑白對錯」。她說，如果這人是錯的，不管位子多重要或跟主席的關係有多親，都不應護短。若有貪贓枉法的事情，自然要有公斷，不會因蕭旭岑是副主席而護短。看的是事情的是非對錯黑白，是否違法，有沒有違反黨紀？如果沒有，則沒有理由切割、躲遠遠的。

鄭麗文說，當事人一直希望不要讓事情升溫擴大，以免當事人受傷，更不希望黨受傷，很無奈這事情還是鬧得不可開交。她認為應尊重醫學專業和病人、家屬的隱私。此事也涉及法律專業，留待專業評判跟處理，不要有太多擴大的解釋，很多連續劇式的發言大可不必。三人小組的薛香川、尹啟銘、李德維等對此事完整調查，也做出報告，所以希望儘早平息。馬英九終究也是人，有生老病死，曾為國付出很多，在其退休、年邁的時候，希望大家留下應有的體面。

鄭麗文話鋒一轉也說，前面事情她不評論，但後續說法好像要試圖延伸、帶新風向，叫做「中共同路人」、「拿老共的錢」，「這頂帽子就未免扣得太大了」。她談到台商捐款一事，說台商都是台灣人，即便是民進黨也有很多台商，台商有不同黨派，台商賺的錢也都是辛苦錢，辛苦賺的錢希望能夠捐給自己所支持的基金會，「難道我們要跟所有的台商畫清界限嗎？跟台商接觸違反哪條法律？台商難道不是我們要照顧的？」

鄭麗文說，台商在大陸經商相關的權益、安全，各種問題都需要台灣這邊照應。這十年來，失去台灣政府的照顧，台商隻身在大陸打拚何其辛苦，如今還要背負這樣莫名其妙的帽子。台商就不愛台灣嗎，不愛中華民國嗎？台商也是堂堂正正的中華民國國民。難道台商的錢見不得光的嗎？不能夠歧視某一個族群，就好像民進黨看到陸配，就全面歧視、打壓。這是違反中華民國憲法的，不能因為台商身分就定莫須有罪名，關心台灣公共事務何罪之有。

鄭麗文更說，她覺得這應該也違背馬英九路線，也違背馬英九的意願。馬英九一直為兩岸和平努力，所以有了歷史性的馬習會。卸任總統後，馬英九過了限制的年限，訪問中國大陸，在北京再度馬習會。馬英九的兩岸路線和其所期待的兩岸和平，非常清楚且不容質疑。要拿紅帽子無限上綱，大可不必。

鄭麗文說，她也不覺得民進黨會放過國民黨，她不相信也不幻想會有歲月靜好的時刻，面對的就是無所不用其極、什麼手段都敢用的執政黨，每天想要團滅在野黨，沒有這一樁也會有別樁。如果今天她所率領的國民黨中央團隊對民進黨的政權毫無威脅、沒有存在感，不會浪費這麼大的力氣每天找麻煩、潑髒水，現在傾巢而出，她不過上任半年而已，但沒想到兩岸和平之旅、鄭習會這麼成功。

此外，國民黨文傳會主委尹乃菁傳出因黨內事務繁重請辭，她今解釋是因健康因素。鄭麗文在接受專訪時，也證實此事。

鄭麗文 馬英九 中華民國

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