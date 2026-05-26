蕭旭岑杭州快閃 出席浙江台灣周 致詞重申「和平興台」

中國國民黨副主席蕭旭岑26日在浙江台灣周開幕式上表示，國民黨的兩岸目標就是「和平興台」四字。(特派記者黃雅慧／攝影)

2026浙江台灣周26日在杭州開幕，中國國民黨 副主席蕭旭岑表示，國民黨的兩岸目標就是兩岸各界持續努力，和平發展，促進繁榮興旺，簡言之就是「和平興台」四字，主要在強化民族認同與增強政治互信兩方面努力。蕭旭岑致詞完後，隨即提前離場。

雖然馬英九 基金會帳務風波沸沸揚揚，蕭旭岑仍按行程參與兩岸交流活動。不過，他上午致完詞後就火速離開現場搭飛機離開浙江。據悉，蕭旭岑24日已在杭州參訪，前幾天臨時調整行程，聲稱另有其他任務。同樣出席活動的馬英九基金會三人調查小組之一的前經濟部長尹啟銘，面對本報記者詢問馬辦風波，則是笑而揮手拒談。

蕭旭岑在會上發言表示，他是第一次來到浙江。昨日欣賞了西湖之美，體驗靈隱寺的莊嚴，還有從雷峰塔鳥瞰湖光山色時的開闊，就像浙台合作的前景一樣寬闊美好。

蕭旭岑說，兩岸在近代歷史上，基於中國人的立場，有守護家園、傳承文化、抵抗外敵入侵、挽救民族危亡的共同經歷。林恆先生曾在杭州的瑪瑙寺居住，並研究整理文史資料，致力於保存台灣的中華文脈。抗戰期間，李友邦將軍在浙江金華成立台灣義勇義勇隊，為抗戰勝利和台灣光復做出了不朽的貢獻。這都是浙江和台灣非常寶貴的情感連結與歷史記憶。

蕭旭岑也提出浙台雙方可以從三方面共同努力：一是致力守護中華歷史、維護中華文化；二是致力增進共同福祉，推動交流合作；三是致力邁向美好兩岸，聚焦民生。

兩岸企業家峰會副理事長、前行政院長毛治國表示，建議雙方可從科技創新協同、產業鏈深度融合等五方面來探索合作的新商機。毛治國說，最近30年來，國際經濟和地緣政治格局劇烈的變動，全球貿易投資活動都受到嚴重的衝擊，產業鏈被迫進行重組，兩岸經貿關係也出現新的轉變，使兩岸企業面臨前所未有的挑戰，但也是機遇。大陸在新興產業領域、科技創新、市場應用等產業鏈自主等方面已經取得大幅的進步，蘊含了很多兩岸企業新的合作發展契機。

大陸國台辦副主任彭慶恩則提出攜手守正創新、攜手深化融合，增進兩岸民眾福祉與攜手守護家園等三點體會。他強調，兩岸有能力、智慧解決自己的事情，「台灣發展前途在強大祖國，利益福祉繫於中華民族偉大復興，要站穩民族立場，堅定維護一中、九二共識。」

據悉，目前台商累積在浙江1.1萬多家，實用台資300億美元，共有100餘萬人台商，1.3萬台胞長駐。