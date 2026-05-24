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美國對台軍售前景如何？台防長顧立雄：審慎樂觀

記者程嘉文／台北即時報導
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國防部長顧立雄25日出席立院財政、外交國防委員會聯席會議，會前接受記者訪問。(記...
國防部長顧立雄25日出席立院財政、外交國防委員會聯席會議，會前接受記者訪問。(記者程嘉文／攝影)

美國海軍部代部長高雄日前在國會表示，為了確保對伊朗戰爭的武器充足，將要暫停對台灣的軍售。對此，台國防部長顧立雄說，台方並沒有接獲美方任何改變通知，也可看到美國戰爭部（國防部）發言人表示：第一點，這要由川普總統做決定；第二點就是對台政策沒有改變，而且會持續遵循台灣關係法長期以來承諾。因此對於第二批軍購，我方仍然審慎樂觀看待。

至於第一波美方已批准軍售中，海馬士火箭系統必須於5月31日支付頭款，但是特別預算不可能在此之前完成三讀，是否將援引預算法第84條，先行動用？顧立雄回答，行政院院會通過預算案之後，將案子送到立法院，此時就可啟動預算法第84條，由行政院核定後，可以付首期款。時間上應該來得及，沒有問題。

另外，原規劃1.25兆元的特別預算，其中4700億元被立院刪除。行政部門會不會配合立院，改以特別預算或追加預算編列，還是要再提「特別預算2.0」？對此顧立雄說，賴清德總統、卓榮泰院長都已表示，請國防部逐一檢討相關的案項。國防部將檢討，是否有些項目納入年度預算，有些項目是否可辦理追加預算，要跟行政院來進行商議。至於特別條例要怎麼提，國防部也要接受行政院指導。

台灣關係法 川普 軍售

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