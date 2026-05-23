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川習會給底氣 鄭麗文6月訪美聚焦「台海和平常態化」

記者陳熙文鄭媁／華盛頓-台北連線即時報導
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國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）

國民黨主席鄭麗文計畫6月初訪問美國，據了解，因川習會的結果傾向避免台海爆發戰爭，與鄭麗文的想法一致，讓鄭麗文加大其兩岸和平論述的信心；因此，這次訪問主軸擬聚焦「台海和平常態化」，期盼為兩岸和平找到永續的解方，同時也希望為台灣發聲，不願看到台灣安全變成美中交易的籌碼。

鄭麗文預計6月訪美，此次行程由國民黨駐美代表秦日新、台北論壇基金會董事長蘇宏達與國際部統籌安排，規畫由國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及發言人江怡臻三姝陪同出訪。行程規畫擬採取「西進再由東岸折返西岸回」模式，隨團人員也說此行會「非常精實」。

據了解，鄭麗文目前計畫訪美2周，擬在6月8日至6月12日訪問華盛頓特區；訪美第一站落地西岸舊金山，再前往東岸波士頓、紐約和華府，並在返台前訪問洛杉磯。

針對此次的訪問內容，鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」構想。她主張，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。

有知情人士指出，鄭麗文訪美的主軸聚焦在兩岸和平之上，包括兩岸如何找到和平的道路，以及美國可以在中間扮演什麼樣的角色等，目標是讓台海和平得以長期持續下去，減少受到台灣國內政黨輪替等因素的影響，要讓「台海和平常態化」。

他指出，鄭麗文盼在訪美期間能夠就一些初步構想，與美國學界和政界一同腦力激盪，為兩岸和平開路，讓台灣能跳出裝備競賽的困局。

不過，知情人士也指出，鄭麗文明白國民黨還只是在野黨，且台灣必須在大國之間求生存，現在還沒有提出大倡議的想法，期待先從增加兩岸互信、降低緊張做起，指兩岸只有從文化、學術等不具政治敏感性的交流開始，後續才能談比較具體的合作。

此外，鄭麗文日前強調說，台灣不應被迫在美中之間做選擇，更不應成為大國競爭下的棋子；知情人士說，此次美國總統川普聲稱將以對台軍售作為與中國談判的籌碼，恐開出先例，鄭麗文此行也希望做出呼籲，不希望台灣安全被拿來交易。

不過，知情人士說，此次執政黨對川習會有很多誤判，而川習會最後的結果傾向避免台海爆發戰爭，與鄭麗文的想法一致，讓鄭麗文受到鼓舞，加大其兩岸和平論述的信心。

國民黨 川習會 鄭麗文

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