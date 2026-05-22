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楊珍妮順利赴中出席APEC會議 桌牌維持Chinese Taipei

記者陳宥菘／台北即時報導
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2026年亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議22日在江蘇省蘇州市開幕，台灣行政...
2026年亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議22日在江蘇省蘇州市開幕，台灣行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮順利出席會議，並在會上發言。（取自APEC官方平台）

2026年亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議今天上午在江蘇省蘇州市開幕，台方由行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮率團出席。現場畫面顯示，楊珍妮今早已順利出席會議，並在會上進行發言。同時我代表團名稱未被矮化，維持APEC慣例的「Chinese Taipei」。

中國是今年APEC主辦國，其中，APEC貿易部長會議於22至23日在蘇州舉行，台方由楊珍妮率OTN和外交部官員出席。

早前，中國外交部、國台辦稱，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理「台灣地區」參會事宜，讓台灣今年度參與APEC的權益是否遭受打壓，備受關注。

根據APEC官方發布的現場畫面，22日上午的會議，中國商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長李成鋼，2026APEC高官會主席、中國公共外交協會會長陳旭先後致詞，隨後APEC企業諮詢委員會（ABAC）向與會部長進行報告。此外，世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）也出席了會議並致詞。

隨後，各會員體部長代表進行發言。APEC官方表示，各方探討了在區域市場與規則面臨考驗之際，如何維持市場的開放以及規則的可預測性。現場畫面顯示，楊珍妮在會上進行發言，同時，其面前的桌牌為「Chinese Taipei」，與我會籍名稱一致。

但根據有限的現場畫面，目前還未可知我代表團座位排序情況。

不過，從今年2月在廣州舉行的首次資深官員會議（SOM1），以及本月18日至19日剛在上海舉行的第二次資深官員會議（SOM2）觀察，我代表團座位都在新加坡（Singapore）和泰國（Thailand）之間，顯示我方被依照「T」來排位，而未與中國（People's Republic of China）和香港（Hong Kong, China）的「C」排在一起。

APEC

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