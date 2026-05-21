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台政院拍版首批2950億台幣「軍購特別預算」 今年先編88億

記者黃婉婷／台北報導
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台灣行政院20日依立法院決議編列對美軍購海馬士多管火箭首期款。（美聯社）
台灣行政院20日依立法院決議編列對美軍購海馬士多管火箭首期款。（美聯社）

台灣行政院院會20日依立法院通過的國防特別條例規定，拍板特別預算案，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約2950億元台幣(以下均為台幣，約93億美元)，今年先編88億元(約2.8億美元)。行政院長卓榮泰說，5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，盼朝野支持在最短時間內通過。

根據台灣立法院通過的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元，第二批上限4800億元。行政院20日上午加開院會拍板特別預算案，卓榮泰下午再列席立法院會，報告對美軍購第一批發價書採購特別預算案編製經過。

卓榮泰說，第一批軍購總經費為2950億元，首年(2026)編列88億餘元採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等所需經費，財源以舉債支應；卓說，本年度將視第二批項目發價書情形，再循程序編列相關預算。

對於明年特別預算編列情況，卓榮泰指出，2027年經費需求約1000億元，其餘將在2028年至2033年編列。

卓榮泰說，中共對台軍演頻率與強度顯著上升，越過海峽中線次數大幅成長，演習不再是單純兵力展示，是以奪取制空制海權、聯合火力打擊、封鎖與登陸奪島等對台作戰演練，輔以網路攻擊與認知作戰，對國安造成嚴重威脅，加強不對稱戰力整體裝備、科技與作戰方式，已無拖延空間。

卓榮泰

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