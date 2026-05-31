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新聞眼／川普一句話 賴清德務實「封存台獨」

聯合新聞網「重磅快評」
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賴清德總統明確表示，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，沒有所謂...
賴清德總統明確表示，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，沒有所謂的「台獨」問題，再度展現務實台獨工作者的韌性。(本報資料照片)

美國總統川普近日對台灣問題明確表示，他不希望「有人」走向獨立。川普再次畫出美國對台的政策紅線，也讓賴清德總統的台獨論述面臨最嚴厲的考驗。賴總統17日明確表示，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。賴總統此話一出，再度展現務實台獨工作者的韌性。

回顧民進黨「台獨路線」的演變途徑，1991年台獨黨綱主張建立台灣共和國、制定新憲法，至今仍白紙黑字列入民進黨基本黨綱，成為「法理台獨」基礎；直到1999年為了總統大選爭取中間選票，民進黨通過「台灣前途決議文」，轉型的台獨，從此成為民進黨的主流論述。

2005年中國大陸通過「反分裂國家法」，時任民進黨主席游錫堃在2007年催生「正常國家決議文」，主張中華民國已很難在國際社會使用，應在台獨黨綱、台灣前途決議文的基礎上，積極推動正名、制憲、加入聯合國等作為，以實現台灣為正常國家。正常國家決議文不僅經過民進黨全代會正式通過，民進黨官網至今仍保留「正常國家決議文專區」。游錫堃系統還轉型為派系組織，推動正常國家為目標，目前正國會實質領袖正是外交部長林佳龍。

不過，賴政府危機顯現於雙重矛盾的論述。身為黨主席，賴總統無法完全切割黨綱中的法理台獨主張；身為總統，賴主席又必須向美國保證不踩紅線。於是形成「賴主席」與「賴總統」角色拉扯，一邊要向深綠交代，一邊又得向華府保證。

當川普脫口而出「不希望有人走向獨立」，民進黨昔日高喊的正名、制憲神主牌，如今只能借殼中華民國來維持現狀；不僅揭示台獨路線的現實天花板，更證明在美中博弈下，民進黨再激進的台獨神話，終究敵不過國際現實。

現狀其實是不斷變動的事實，民進黨標榜的「維持現狀」，已經不再是通往台獨的政治光明燈；當台獨逐漸從務實走向務虛，剩下的恐怕只是自欺欺人的執政獨白。台獨正面臨「積極管理、有限開放」現狀，與其說賴主席「定義台獨」、不如說賴總統「管控台獨」。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

賴清德 川普 中華民國

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