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紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」 學者稱恐無限期延宕對台軍售

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普15日在白宮。(美聯社)
美國總統川普15日在白宮。(美聯社)

紐約時報報導，美國總統川普不諱言將對台軍售作為對中談判的籌碼，引發外界質疑美國對台支持。有專家指出，華府恐怕無限期延宕對台灣的140億美元軍售案，交換北京提供經濟利益；而川普似乎相信北京說法，將台海緊張大部分歸咎於台灣。

然而，紐時指出，川普以對台軍售為籌碼的豪賭可能適得其反。如果他批准軍售，可能激怒北京；如果不批准，可能促使美國國會議員加大施壓，要求他增加對台支持。

川普15日搭空軍一號返美時受訪福斯新聞，問及是否批准對台軍售時，他表示：「我現在暫時擱置這件事。這取決於中國。坦白說這對我們是非常好的談判籌碼。」

國際政治風險諮詢公司歐亞集團中國事務主管蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示：「川普似乎越來越可能無限期延宕對台灣的140億美元軍售案，希望換取北京在經濟上給他想要的東西。」

紐時報導指川普這番話似乎暗示現在球在中國手上；且川普急於表現聽取習近平的看法，受訪稱與習長談後對台灣的了解超越對任何其他國家。

紐時提到，關鍵在川普是否相信北京？

川普稱：「那裡有人想推動獨立，這是很危險的事。你知道，他們想推動獨立，就是因為想打一仗，以為背後有美國支持。我希望維持現狀。」

這篇報導指，川習談話顯示，川普接受北京說法，將台海緊張大部分歸咎於台灣。

紐約智庫外交關係協會亞洲研究員石可為（David Sacks）表示，川普的言論「顯示習近平對台灣的陳述對川普產生影響；習近平幾乎可以確定把台灣描繪成兩岸緊張的來源，並把台灣推動獨立這樣根本不存在的行動，塑造成必須管理的關鍵風險」。

不過，川普也提出致電台灣賴清德總統的可能，此舉料將激怒北京。

如果川普這麼做，他將成為至少自1979年以來首位與台灣領導人通話的現任美國總統。

分析人士表示，如果習近平想因台灣問題懲罰川普政府，中國可能會延後農產品訂單，或加強限制出口許多科技零組件所必需的稀土。不過，習近平也同意今年對美國進行國是訪問，並可能利用更多會談、更多交易的前景來影響川普。

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