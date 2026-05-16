台學者警示：美「一法三公報六保證」一中政策敘述已改變

川習會落幕，政大教授黃奎博則警告，應小心美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」一中政策敘述正悄然轉變。（路透）

川習會落幕，美國總統川普 表明不希望有人走向獨立。立法院副院長江啟臣 表示，台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒，用實力與對話守護台海和平，保持強權交鋒下的戰略彈性。政大教授黃奎博則警告，應小心美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」一中政策 敘述正悄然轉變。

江啟臣表示，美中元首將未決的事情畫清底線，習近平直接拋出「台獨與台海和平水火不容」的紅線；而川普則選擇在離開北京、登上飛機後才透過專訪與釋出訊息，挑明美方底線在於維持現狀，但也直白警告不會為台獨出兵或給予無條件的軍事支持，充分展現其交易型的利益導向與「共管默契」。

江啟臣強調，面對美中關係對台灣利益的侵蝕，台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒。他再次提出因應變局的「3D戰略」：第一個D是民主（Democracy），這是中華民國憲政與台灣人民生活方式的最高價值；為了捍衛民主，必須透過嚇阻（Deterrence）與對話（Dialogue）這另外兩個D來交互支持。

江啟臣說，嚇阻絕非僅限於國防軍事硬實力，台灣地緣政治的不可替代性，以及精密機械產業鏈與AI半導體科技，都是強大的非軍事嚇阻軟實力；而對話則必須跳脫兩岸，擴大到與全世界有利害關係的國家夥伴，用實力與對話守護台海和平，保持強權交鋒下的戰略彈性。

黃奎博則以「亂、換、盼」三個字分析川習會。他指出，事前資訊和談判籌碼的混亂，加上談判桌上繁複的交換條件，台灣各界只能期待美中談判協商的結果不要損及台澎金馬2350萬人民的利益、中華民國的主權和權益。他認為，川普可能以不希望見到台獨的措辭，交換中共更多的採購。

黃奎博更警告，應小心美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」一中政策敘述正悄然轉變，因為六項保證中諸如不與中共諮商軍售、不做兩岸調停人等核心承諾正逐漸被掏空，賴清德政府甚至近日恐將面臨來自美方要求兩岸開啟有意義有內容的政治對話的壓力。必須有自己的國家戰略。

中興大學國政所特聘教授蔡東杰指出，歷史證明台灣曾兩度面臨美方的戰略放棄，而當前「美中共管」與「棄台論」的情境研究已在美國學界從無到有地演化。

他直言，在川普的外交核心中，台灣從來不是終極目標而只是籌碼，目前美中關係的發展軌跡呈現負大於正的向下趨勢。他指出，今年美中規畫了四次元首會晤，北京峰會只是第一步的暖身，真正決定川普是否走向跛腳、影響美中對台戰略局面的關鍵，將是九月份習近平訪問美國的會晤，其政治佈局的規模與不確定性將遠遠大於台灣問題的層次。