率團遊中國遭反滲透法起訴 被控介選里長羈押23天 無罪獲賠

基隆市孝岡里長吳石金帶團赴陸旅遊，被依反滲透法等罪起訴，羈押23天，最後無罪確定，獲判刑補償9萬2000元。（記者游明煌／翻攝）

基隆市孝岡里長吳石金帶團去大陸旅遊，卻被依反滲透法、正副總統選舉罷免 法等罪起訴，最後判無罪確定，被羈押23天獲刑事補償9萬2000元(台幣，下同，約2914美元)；他昨無奈說，本來就是純粹旅遊，跟政治、選舉無關，「現在終於還我清白，但也害我無辜被關23天。」

吳石金2023年邀12名里長赴陸旅遊接受山東省煙台市台辦招待，檢方懷疑餐會是要請里長支持藍營總統候選人，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪起訴，法院審理後判決無罪。

吳石金向基隆地院聲請刑事補償，他向法官表示，他有五名子女要扶養，經濟狀況小康，太太無業，由他一人負擔全家生計，因受羈押致人身自由受拘束、與家庭及社會生活隔離，羈押期間經媒體大幅報導，讓他受到精神痛苦及名譽影響，請求以每日5000元標準補償，求償11萬5000元。

法官審酌，吳石金擔任里長，為地方具有一定社經地位的公眾人物，且是家中唯一經濟來源，羈押對其個人及家庭造成衝擊，與檢方發動搜索有關，依客觀情狀認為以每日4000元為宜，准予補償9萬2000元。

「我一開始就有向所有團員強調，我們純粹是旅遊，跟政治、選舉無關。」吳石金說，他當里長為里民服務，卻蒙上不白之冤，如今獲得刑事補償，他覺得本來就無罪，還他清白就好。

吳石金辯護律師指出，以台灣人民的政治警覺性、判斷力，不至於因受旅遊招待就受影響；吳石金在出發前已定調旅遊不談政治，旅遊途中亦無配合陸方人員宣導，無從認定受陸方指示賄選，甚至多付了錢買伴手禮回贈陸方，顯非受到中共政權資助。

台灣最基層的里長率團到大陸旅遊，本是兩岸民間交流重要橋梁，但執政黨動輒把帶團赴陸抹紅為「中共代理人」，國家機器以「大撒網」方式抓人，冠上反滲透法等罪名，部分清白的里長雖無罪確定，卻彌補不了身心俱創，社會的撕裂更難癒合，成兩岸關係扭曲的最大受害者。

「純粹旅遊，跟政治、選舉本來就無關」，是多數里長心聲和無奈，民進黨的兩岸關係偏離民意，如今又刻意打擊基層里長，撕裂社會，用政治扭曲兩岸關係，意在切割兩岸、抹紅非同路人，目的再明顯不過。