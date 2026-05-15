我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華婦癌末 化療標靶治療無效 新疫苗奇跡好轉

川習會後軍售變數 中國學者：經貿成果可能受衝擊

率團遊中國遭反滲透法起訴 被控介選里長羈押23天 無罪獲賠

記者游明煌／基隆16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆市孝岡里長吳石金帶團赴陸旅遊，被依反滲透法等罪起訴，羈押23天，最後無罪確定...
基隆市孝岡里長吳石金帶團赴陸旅遊，被依反滲透法等罪起訴，羈押23天，最後無罪確定，獲判刑補償9萬2000元。（記者游明煌／翻攝）

基隆市孝岡里長吳石金帶團去大陸旅遊，卻被依反滲透法、正副總統選舉罷免法等罪起訴，最後判無罪確定，被羈押23天獲刑事補償9萬2000元(台幣，下同，約2914美元)；他昨無奈說，本來就是純粹旅遊，跟政治、選舉無關，「現在終於還我清白，但也害我無辜被關23天。」

吳石金2023年邀12名里長赴陸旅遊接受山東省煙台市台辦招待，檢方懷疑餐會是要請里長支持藍營總統候選人，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪起訴，法院審理後判決無罪。

吳石金向基隆地院聲請刑事補償，他向法官表示，他有五名子女要扶養，經濟狀況小康，太太無業，由他一人負擔全家生計，因受羈押致人身自由受拘束、與家庭及社會生活隔離，羈押期間經媒體大幅報導，讓他受到精神痛苦及名譽影響，請求以每日5000元標準補償，求償11萬5000元。

法官審酌，吳石金擔任里長，為地方具有一定社經地位的公眾人物，且是家中唯一經濟來源，羈押對其個人及家庭造成衝擊，與檢方發動搜索有關，依客觀情狀認為以每日4000元為宜，准予補償9萬2000元。

「我一開始就有向所有團員強調，我們純粹是旅遊，跟政治、選舉無關。」吳石金說，他當里長為里民服務，卻蒙上不白之冤，如今獲得刑事補償，他覺得本來就無罪，還他清白就好。

吳石金辯護律師指出，以台灣人民的政治警覺性、判斷力，不至於因受旅遊招待就受影響；吳石金在出發前已定調旅遊不談政治，旅遊途中亦無配合陸方人員宣導，無從認定受陸方指示賄選，甚至多付了錢買伴手禮回贈陸方，顯非受到中共政權資助。

台灣最基層的里長率團到大陸旅遊，本是兩岸民間交流重要橋梁，但執政黨動輒把帶團赴陸抹紅為「中共代理人」，國家機器以「大撒網」方式抓人，冠上反滲透法等罪名，部分清白的里長雖無罪確定，卻彌補不了身心俱創，社會的撕裂更難癒合，成兩岸關係扭曲的最大受害者。

「純粹旅遊，跟政治、選舉本來就無關」，是多數里長心聲和無奈，民進黨的兩岸關係偏離民意，如今又刻意打擊基層里長，撕裂社會，用政治扭曲兩岸關係，意在切割兩岸、抹紅非同路人，目的再明顯不過。

罷免

上一則

臭到投降 台通緝犯與警扭打就醫又逃「躲化糞池僵持」下場慘了

延伸閱讀

行賄軍人白手套 中天前主播涉共諜案求刑12年

行賄軍人白手套 中天前主播涉共諜案求刑12年
國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」

國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」
涉違反滲透法交保無望 台灣前主播「馬德」仍遭收押禁見

涉違反滲透法交保無望 台灣前主播「馬德」仍遭收押禁見
Threads上揚言「斬首賴清德」 台男被判緩刑2年

Threads上揚言「斬首賴清德」 台男被判緩刑2年

熱門新聞

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

紐時揭賴清德訪非內幕 官員只准帶隨身行李 飛機餐吃這些

2026-05-14 13:16
台北市長蔣萬安。（中央社）

神預言柯文哲「空亡」17年 蔣萬安當總統？她說缺這東西

2026-05-14 12:50
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。(記者黃仲明／攝影)

機上違規通話罔顧飛安 姊妹返台途中爽聊LINE下場慘

2026-05-09 00:34

超人氣

更多 >
馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？