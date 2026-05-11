川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

賴清德總統。（聯合報系資料照）

「川習會 」本周將於北京登場，全世界關注。時事評論家、醫師沈政男點出，光靠一個會談要改變重大的兩岸或是台美關係雖不容易，但民進黨仍擔心，川普 在會上講出「反對台獨」4字，這恐讓賴清德 顯性抗中、隱性台獨路線沒戲唱了。

沈政男指出，全世界現在都在關注，中美兩強會談出什麼樣的話題，可以確定的是，台灣將會被擺進川普與習近平的談話菜單裡面，而「川習會」會上怎麼樣講台灣，是民進黨現在最擔心的事。

他進一步表示，雖說光靠一個會談要改變重大的兩岸或是台美關係，是不太容易的，也不代表對台政策會有什麼實質的改變。但民進黨最擔心的仍是，川普如果在川習會上講出「反對台獨」4個字該怎麼辦。

由於，先前美國對台政策都是講「不支持台獨」，若講出「反對」兩字，當然意義就不一樣了，就算是口頭上這樣講出來，可能也是史上的第一遭，這對台灣來講恐是不小的衝擊，尤其是「賴清德他的顯性抗中、隱性台獨路線就會沒戲唱了」。

沈政男提到，另一個讓民進黨比較擔心的就是對台軍購，先前習近平已放話說盼川普重新考慮，那川普在川習會上會不會願意暫緩對台軍購，如果川普說要暫緩賣武器給台灣的話，等於是民進黨尤其賴清德又被打臉了，也將是觀察重點。