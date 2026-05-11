大屋頂下／從「反獨促統」到「反獨緩統」──習近平的下台階上台階

本文一開始，借位中共 的視角落筆。

從中共看，「一國兩制／和平統一」是原來兩岸政策的主體系，但經鄭習會，此一主體系可謂已經移變為「中華兩岸／和平發展」。

上半段，從「一國兩制」移至「中華兩岸」，淡化了「國家／政權」的符號，改為強調大屋頂中華的「民族」；下半段，從「和平統一」移至「和平發展」，則是淡化了「目的論」，提升了「過程論」。

這已不是對舊體系的修補，而可以說是一個全新體系的重建。

《大屋頂下》借郝柏村「反獨／不武／緩統」的思想，將此一重大移變指為「緩統」。不僅因「緩統」二字易懂，更因傳神。

習近平 在鄭習會中，未使用「一國兩制」、「統一」等詞彙，說兩岸關係「冰凍三尺／久久為功」，「愚公移山／精衛填海／女媧補天」，「飯要一口一口地吃／路要一步一步地走」，要有「耐心／恆心」，又說「只要大家有共同的心靈契合，有話好好說，有事多商量，而且一切都好商量」，又說「只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他的問題都可慢慢談」…。

若說這些「慢慢談」皆是「緩統」的概念，應不僅是雖「不中」亦不遠矣，且可說就是「說中」了。

當然，「緩統」這個詞彙有點尷尬，中共不會公開用，但正視大局大勢的現實與未來，能做不能說，心照不宣。

此次鄭習會中，鄭麗文表現出推動「和平發展」的強烈企圖心，但習近平也仍居鮮明的主導角色。可見，上述兩岸政策體系的重建，存有習近平個人及中共整體的戰略思維與戰略利益，也因此在今後當然更具推進的可能性，這應是可以審慎以觀的預期。

因為，「緩統」是習近平的下台階也是上台階。

在兩岸情勢上，中共面對的是「和統無論述／武統有約束」。和統不成，武統不行，就必須建構一個至少在短中程內能夠維持「未統一／非統一」狀態的兩岸戰略方案。

這個方案別無他途，就是要設法維持一個友善的中華民國。如何維持一個友善的中華民國？那就是「反獨／不武／緩統／和平發展」。

放緩「目的論」，推進「過程論」。

「反獨／不武／緩統／和平發展」不但維護了台灣及中華民國的利益，也維護了中共的利益。在鄭習會上，出現了交集。

在台灣，「懼統容獨」的氛圍仍然瀰漫。中共催統，愈催愈獨。因此，「只要不搞台獨，其他問題都可以慢慢談」的訴求應運而生。

慢慢談，就有了時間，也有了空間。

何況，中國外受美西方圍堵，內則經濟變局壓力山大，軍隊又有「張又俠們」，若在這些內憂外患中發動武統，絕對違反理智，此不隨個人意志為轉移。

情勢如此，於是「反獨促統」移向了「反獨緩統」。

「和平發展」就是「緩統」。

《大屋頂下》近幾年一直強調，現在應是中共最希望能維持一個友善的中華民國的時候。此一判斷是正確的。

以上，是習近平的下台階。

然而，此一移變也是習近平的上台階。

鄭習會將「中國文明」與「世界典範」聯結，亦即如《大屋頂下》所言將兩岸關係定性及定位為「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」，這是習近平的上台階。

當前世局，中美角力已經深刻嵌入世界文明。趨勢顯示，川普的「流氓主義」不論在現實利益上能夠搜刮掠奪多少，但美國在世界文明上的領導地位已至破產地步；而中共欲與美國抗衡，其實最具勝出可能性的竟然是在有可能爭取到重建人類文明、世界正義的引領地位。那將是中國在世界形象角色的躍升，這當然是個上台階。

倡議世界和平，應先成就兩岸和平；成就兩岸和平，更能引領世界和平。這就是上台階。

中國若成為「人類文明典範」，兩岸問題的化解大概就可水到渠成。武統則是國難，也是國恥。不要淪為「國難／國恥」，而應成就「人類文明典範」。其實這不是選擇題，而是是非題。

登上這個上台階，轉移武統鷹派的叫囂（下台階），集中力量，去辦「中國和平崛起／中華民族偉大復興」的大事。

否則，被台灣問題拖著，中共對內對外都陷於不可開交、沒完沒了的被動。

然而，緩統並非中共已經放棄統一。在鄭習會這陣子消音後，「一國兩制」「統一」這些語彙還會回來。

但是，整個論述主體，已由「一國兩制／和平統一」移向「中華兩岸／和平發展」，也已由「反獨促統」移向「反獨緩統」。

有謂「緩兵之計」，這則可謂是「緩統之計」。

但是，《大屋頂下》希望兩岸皆不要將此只視為權宜之計的謀略，而應將之奉為應當追求的理想與信念。

此時的世局，對於台海兩岸而言，從未如此接近「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」的顛峰位置。

民族救贖可以成就世界典範，世界典範可以成就民族救贖。

這是百年未有的大變局，其實對兩岸而言，更是百年未有的大機遇。

兩岸若有「反對台獨／堅持九二共識」的政治基礎，也就有了「只要不搞台獨，其他什麼問題都可慢慢談」的條件，也就可以邁向「反獨／不武／緩統／和平發展」的路徑。

過程論升高，目的論慢慢談。從「合理的過程」邁向「改善之目的」。

仔細思量，這是台灣應該走的路，其實更是中國大陸應該走的路。

眾所目睹，這次鄭習會的移變主要出自習近平的思想體系出現移變，否則鄭習會不可能肇創今日的新貌新局。

因為，這是習近平的下台階也是上台階。

眾人皆曰，習近平心中存有「心靈契合」一念，是中國大陸在兩岸政策上最大的鴿派，鄭習會可謂證實了此言。

鄭習會所反映的「反獨緩統」的思維及路徑，自是國民黨所支持。未來台灣方面的變數是在民進黨與賴清德，甚至只在賴清德一人。

賴清德如果認為「和平發展」的思維與路徑是對的，他可以漸進地修飾、軟化他台獨塑膠的立場，再像推翻非核政策一樣下架台獨神主牌。既是塑膠，仍有可塑性。

倘非如此，他若反而視「緩統」正可卵翼台獨，更加有恃無恐地玩弄台獨，力抗「和平發展」，必有自作孽不可活的下場。

賴清德，莫做台獨獨夫。