重磅快評／綠要軍公教「具結自清」無大陸身分 是政治獵巫

賴政府要求公務員具結無中國大陸身分證，引發反彈。圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）

在陸委會主導下，行政院人事總處要求公教人員每半年要填寫一次未在中國大陸設籍等具結書，近期更要求不具結即無法進用、調任。這種「先推定有罪，再要求自清」的作法，無異於將數十萬公僕當賊來看待。這種找錯敵人、自亂陣腳的行為，正一點一滴動搖國家根本。

在民主國家，軍公教人員皆是維持國家運轉的中流砥柱、社會穩定的基石。然而，賴清德 政府上台以來，不僅未能撫平過去年金改革留下的創傷，反而變本加厲，透過政治手段在公務體系內營造恐懼與猜忌的氛圍。

根據陸委會去年的清查結果，兩名軍公教人員持有中國大陸身分證，七十五名人員領有大陸居住證。如此微乎其微的比率，賴政府卻不惜發動全體軍公教大規模具結，完全違背法治國家的比例原則。政府宣稱是為了國家安全，但明眼人皆知，這背後隱藏的是極深的政治考量，賴政府試圖透過這種行政手段，強制在公務體系中形塑一種「抗中」的集體心理預期，為公職人員與兩岸民間交流間劃下鴻溝。

法律的基本精神是「控方負舉證責任」以及「不自證己罪」，如今賴政府卻反其道而行，要求公務員每半年、一年就要證明自己「沒有犯罪」、「沒有叛國」。這就像是部隊裡無止盡的「早查、晚查外加宵夜查」，不僅是形式主義的極致，更是對公務體系人格的高度羞辱。正如嘉義大學教授吳昆財所言，這種將中堅分子當賊防的作法，透露出一種猶如王朝滅亡前的「末日景象」。

更荒謬的是，取得大陸身分證必須以放棄台灣戶籍為代價，對於受嚴格出境管制的軍公教而言，實務上極難達成。政府在無法查證、也查不出實據的情況下，只能逼人簽字具結。這種「簽個證明就當沒有」的官僚主義，除了讓基層公務員感到心寒與不被信任外，對國安有何助益？

事實證明，賴政府完全找錯了敵人。檢視近年來重大的國安洩密案或所謂的「共諜」疑雲，涉案者不乏出現在總統府、國安會，甚至曾任民進黨立委助手的「自己人」。這些人即使沒有大陸身分證，照樣能損害國家利益。賴政府不敢正視內部的紀律崩壞，卻回頭拿最守法、最忠誠的基層軍公教開刀，難怪外界質疑這根本是「疑心病」發作後的政治排擠。

軍人效忠國家、公務員維持治理、教師培育下一代，是國家的鐵桿部隊。明智的領導者應是團結這些力量，而非三番兩次進行「寧可錯殺、不可放過」的忠誠考核。當政府將「不是朋友就是敵人」的二分法強加在公務體系時，換來的絕非忠誠，而是寒蟬效應與離心離德。

若繼續推行這種「政治查驗」，不僅會讓優秀的青年學子對公職望而卻步，更會讓現職人員打從心底不服。政府把中堅分子當賊防，誰還願意真心效忠？只會把軍公教愈推愈遠，終將落得國本動搖、眾叛親離的境地。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)