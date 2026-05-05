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美國花生叩關 藍委憂稻米也零關稅 恐農業全失守

台灣新聞組／雲林5日電
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雲林縣政府4日針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，立委張嘉郡（左）...
雲林縣政府4日針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，立委張嘉郡（左）示警中央，若未來連稻米失守，等於農業全部失守。(記者陳雅玲／攝影)

美國花生將以零關稅進口台灣，恐衝擊本土農業。雲林縣政府昨天辦座談會，農民、加工業者抱怨，四年來花生進口數量逐年增加，且難分辨國產或進口花生，加工產品也不必標示，政府這麼多年都沒有做好落實產地標示，食品業者一定買便宜花生，衝擊花生種植到加工產業。國民黨立委張嘉郡表示，下一個零關稅農產品可能是稻米，若稻米失守，等於農業全部失守。

本報系聯合報報導，雲縣長張麗善指出，台灣花生與美國花生的成本差距實在太大，美國花生1公斤不到50元（台幣，下同），台灣花生因人工、肥料等成本很高，1公斤要140至160元；若沒有防範機制，會引進更多美國花生。

雲林縣政府4日針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民、加工業者紛...
雲林縣政府4日針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民、加工業者紛紛要求要落實產地標示，圖為虎尾鎮農會的花生產品。（記者陳雅玲／攝影）

出席座談會的中華民國落花生產業協會理事長黃伯文說，去年進口花生8427公噸，今年截至4月底已進口5311公噸，若無關稅、防衛機制屏障，貿易商一定會進口便宜的花生；前理事長丁明貴也說，美國花生若大舉入台，今年第一季花生採收價格恐受衝擊，農民如果因此不種了，脫殼業者也會倒閉。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會堅持使用國產履歷花生，但進口花生恐「直接轉型台灣製」。蕭姓農民批，政府7、8年來都沒有落實產地標示，消費者永遠不知道花生產品來源，他抱怨「我們農民現在像乞丐一樣」，租地耕作的農民憂心政府提高轉作補助，恐讓租地被收回、良田變廢田，就連加工業者也直嘆業者、農民信心無量下跌，希望未來建立總量管制、預警制度。

立委丁學忠質疑，政府要犧牲多少農業到現在都還蓋牌，感覺要把農業「團滅」。

張嘉郡指出，她將在立院提案修法要求落實產地標示，並爭取轉作金提高三倍，才能跟美國花生站在同一起跑點。張嘉郡說，她掌握資訊美國稻米可能取消關稅配額，憂心台美談判內容至今未完全公開，她提醒政府美國稻米絕對不能取消關稅配額，若稻米失守，等於農業全部失守。

另據台北中國時報報導，張嘉郡批評農業部長陳駿季將洗產地解釋為實質轉型，還說台灣價值超過價格，實在令人無法接受，「難道立委沈伯洋的黑熊背包成本300元賣1000多元，多出來的才叫台灣價值嗎？」她強調會在立法院提案修法，要求明確標示產地，避免發生洗產地的情況。另外，轉作金要提高3倍，因為美國進口花生價格只有國產的三分之一。

雲林縣政府4日針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲...
雲林縣政府4日針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲。(記者陳雅玲／攝影)

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