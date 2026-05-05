新聞眼／美歐裂痕加劇 台美還能堅若磐石？

美國總統川普上任後開啟的關稅與伊朗戰事，加上川普對俄烏戰爭的態度，都讓歐洲昔日盟友關係愈來愈遠。（美聯社）

美國總統川普宣布裁減駐德美軍超過五千人，美國國會議員不分黨派表示憂慮。隨著川普上任後開啟的關稅與伊朗戰事，加上川普對俄烏戰爭的態度，都讓美歐昔日盟友關係愈來愈遠，令不少人擔憂；面對川普政府「利益交易」的風格，所謂「台美關係堅若磐石」，又能維持多久？

外媒報導，川普自德國 撤出逾五千名美軍「驚動」歐洲領袖，雖然德國防長已表示，歐洲必須承擔更多維護自身安全的責任，但川普與歐洲盟友的問題不只撤軍。此前，川普拒絕實踐拜登 政府時期的承諾在德部署長程飛彈，前陣子又宣布要增收歐洲汽車關稅，都讓美歐裂痕持續加劇。

川普宣布裁減駐德美軍後，美國跨黨派國會議員紛紛反對，分別擔任聯邦參議院與眾議院軍事委員會主席的參議員韋克爾與眾議員羅傑斯在聯合聲明中指出：「我們對從德國撤減一個美軍旅的決定深感憂慮。」川普此時撤走在歐洲的駐軍，許多人浮現的擔憂是：可能向俄羅斯總統普亭 提交錯誤訊號，但影響恐怕不僅於此。

自川普2.0以來，川普對俄烏戰爭態度，早已讓歐洲心生警惕，加上關稅與格陵蘭問題，美歐齟齬愈來愈常見。今年初，在達沃斯經濟論壇晚宴上，美國商務部長盧特尼克一再貶低歐洲經濟，過程中噓聲不斷，連歐洲央行總裁拉加德都憤而提前離席。

美國與以色列攻打伊朗後，歐洲各盟國不願加入，西班牙總理桑傑士堅決反對美國對伊朗的軍事行動，甚至批評川普政府「魯莽且非法」，法國總統馬克宏也批評美以攻擊伊朗行動違反國際法，也直言美國想以武力解放荷莫茲海峽的作法「不切實際」；德國總理梅爾茨上周則是批評川普攻打伊朗事先缺乏戰略，談判過程遭伊朗領導層「羞辱」。

英國向來是美歐盟友中最緊密合作的，首相施凱爾拒絕直接參加美以伊戰事，引發兩國緊張，英王查理三世日前訪美，被視為要挽救英美「特殊關係」。

歐洲對外關係委員會和牛津大學1月公布的民調顯示，在歐盟10個成員國中，只有1成6的人將美國視為盟友，儘管約有一半人認為美國是「必要的夥伴」，但已有2成的人則將其視為競爭對手或敵對勢力。

美國在世界、甚至地緣政治上所扮演的角色逐漸出現變化，昔日的美歐同盟如今出現劇烈變動；過去十年來民進黨政府屢屢強調台美關係史上最佳，但面對即將到來的川習會，我外交官員也不免憂慮台灣被列入川習會談的菜單中，一語道盡台美外交實況，過去政府口中的「台美關係堅若磐石」，未來也可能因川普的現實考量而轉趨脆弱。