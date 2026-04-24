外交遇挫 柯文哲：搞不好賴清德很高興

賴清德總統出訪非洲友邦行程臨時受阻，民眾黨創黨主席柯文哲（中）23日受訪時大酸賴清德對於無法出訪「搞不好他很高興」，因為這符合賴的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。（記者戴永華／攝影）

台總統賴清德出訪史瓦帝尼遭中共 施壓暫緩，民眾黨 前主席柯文哲 表示，「搞不好賴清德很高興」。陸委會副主委梁文傑對此表示錯愕，批評柯文哲散布陰謀論，幫中共卸責。

中央社報導，柯文哲與陳佩琪夫婦昨天到宜蘭縣為民眾黨縣長參選人陳琬惠助選，媒體詢問他對賴清德出訪受挫有何看法。柯文哲說，賴清德對自己不能出訪，「搞不好賴清德自己很高興」，因為這符合賴清德的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會上表示，聽到這些話，「我真的很錯愕」。他說，柯文哲在面對司法這一年多來，就有人說「柯文哲搞不好很高興」，因為這樣可以挑動支持者的情緒，升高對抗。而民眾黨作為一個少數黨，最佳戰略就是不斷升高對立，支持者才不會散掉。

梁文傑說，「我都說我不相信，因為沒有人說會被抓去關，然後被判刑十幾年會高興」，但柯文哲說賴清德對於外交被打壓「搞不好很高興」，甚至明確指出這是策略設計好的，就是為了選戰，「這種說法，我覺得是非常的不恰當」。

梁文傑批評，「我嚴重一點講，他實際上是散布一種陰謀論，然後幫中共卸責」，中共沒錯，錯的是賴清德。在台灣外交被打壓，全民都覺得憤慨的時候，一個重要的在野黨領導人居然可以講這樣的話。所謂「言為心聲」，你講這些話就反映出你真正的思想到底是什麼，「我只能這麼說」。