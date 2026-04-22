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7周打掉近半 美飛彈庫存補血需多年 專家警告難應對中國

北京阻賴清德出訪 經濟脅迫「一帶一路」債務國

記者周佑政張文馨／台北報導
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賴清德總統（右三）訪問史瓦帝尼生變，圖為2024年他與史國國王恩史瓦帝三世（右四...
賴清德總統（右三）訪問史瓦帝尼生變，圖為2024年他與史國國王恩史瓦帝三世（右四）在台簽署「台史聯合聲明」。(圖／總統府提供)

賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，前一天臨時決定暫緩。國安官員表示，中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，根據友台國家及台北掌握，中方施壓的主要項目，就是威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可；三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消專機飛航許可。

賴清德出訪行程臨時喊卡，總統府昨緊急舉行記者會對外說明。國安會秘書長吳釗燮還原行程生變時間序列表示，這次出訪，原來就採取直飛模式，避開中東戰事風險比較高的地方，史瓦帝尼處在非洲東南沿岸地帶，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這三國飛航情報區，剛好位在前往史瓦帝尼的關鍵航道上。

吳釗燮說，行前規畫時，依據國際慣例和規範，已經順利取得所有國家的飛航許可，三國近日內無預警且無端取消許可，狀況非常罕見。他強調，事發第一時間，國安團隊便展開因應部署，包含請多位友盟國家協助交涉，最後經過評估和重新規畫，考量到元首與飛航安全，最後建議暫緩行程。

賴清德原訂訪問史瓦帝尼，隨團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人，另邀媒體隨行採訪。據指出，到台北時間21日上午，訪團成員都未收到行程「異動」通知，相關人員還循例將行李送至外交部等待運送。

據了解，獲悉非洲「三國」取消飛航許可後，國安團隊隨即向賴清德回報，並舉行相關會議重新因應評估。林佳龍昨也在臉書貼文說，外交部努力到最後一刻，並先向史國說明；基於賴清德、全體訪團成員與飛航安全的最高考量，仍必須做出行程暫緩的決定。

國安官員進一步指出，塞席爾、馬達加斯加、模里西斯剛好都是目前中國「一帶一路」的債務國，這次中方施壓的最主要項目，就是威脅要取消其債務豁免。另外，在實務上，按照國際民航規範及慣例，除非有明顯惡意、安全上威脅，對於類似飛越飛航情報區（FIR）並不能無故拒絕，因為這會嚴重衝擊飛航安全，例如長航程班機可能因此遭遇無備降場等飛安威脅等；這種臨時撤銷的決定，國際罕見。

國安官員說，這種透過政治、經濟施壓第三國，使其改變飛航許可決定的主權行為，用以打壓其他國家的國際往來，由於涉及干涉他國內政、衝擊飛安這樣的普世原則，中國無視於國際規則和秩序的粗暴做法，也是史上僅見。

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