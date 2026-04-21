賴清德出訪非洲遭阻 美國多位參眾議員發文挺台：中國霸凌

圖為賴清德總統2024年12月首度出訪友邦，返台後發表談話。(記者季相儒／攝影)

賴清德 總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後緊急喊停，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨 多數派21日發文批評說，這是中共 試圖霸凌台灣，並表示，美國與台灣站在一起面對這樣明目張膽的脅迫；多位美國聯邦參眾議員也發文挺台。

賴清德總統本來準備訪問史瓦帝尼，然而在出發前夕，總統府緊急舉行記者會，總統府秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，賴清德總統將另外指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，讓塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下取消專機飛航許可。

眾議院外交委員會共和黨多數派21日在X平台上發文稱，這是中共又一次企圖霸凌台灣，並形容台灣是美國緊密的夥伴；該文指出，美國與台灣站在一起面對這樣明目張膽的脅迫。

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）也發文譴責中國向其他國家施壓，讓他們拒絕賴清德總統的專機飛行許可，以阻礙賴清德總統出訪。

該文表示，這不是外交，而是經濟施壓企圖孤立美國的民主夥伴；美國與台灣站在一起，並支持台灣自由參與國際社會的權利。

共和黨籍眾議員哈里根（Pat Harrigan）發文說，中國以取消債務免除的優惠來威脅3個非洲國家，這些國家就立即阻擋賴清德總統的飛行許可，認為中國完美運作經濟戰；哈里根表示，當中國擁有整個非洲一半的債務，中國根本不用開槍。

共和黨參議員匡希恆（John Curtis）則說，中國用施壓其他國家的手段來孤立台灣，是個嚴峻的提醒，指威權政府不只是限制內部的自由，還希望干涉國外的自由；匡希恆表示，在中國所領導的世界秩序中，中國對手的行動、言論和其他基本自由都會受到限制。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則把矛頭指向模里西斯，指模里西斯先是嘗試把英國推出查哥斯群島（Chagos Islands），以讓利給中國，現在又干涉台灣飛到非洲；克魯茲稱，模里西斯似乎下定決心要以美國的利益為代價，與中共結盟。

克魯茲說，模里西斯稱這是他們的主權選擇，那美國的主權選擇就應該反擊他們的行動，並追究他們官員的責任。