談訪美行 鄭麗文：6月最有可能 行程會適當安排

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨 主席鄭麗文結束訪問中國大陸行後，被問到接下來的訪美規畫，鄭麗文表示，希望把在北京見到中共 總書記習近平 的感受與想法帶到美國，讓國際社會能更深一層地看待此行帶給大家的激盪。行程安排上仍是6月最有可能，會做最適當的安排。

鄭麗文今接受網紅「歷史哥」直播專訪時指出，美國行非常重要。從九○年代的全球化到這個世紀，冷戰思維死灰復燃，大家似乎在往「冷戰 2.0」方向走。這是亟需重新冷靜下來的時刻，台灣如何在兩岸關係與國際社會中自處、如何與美國對話溝通、讓他們理解她的論述和願景、如何讓他們相信，這不只對兩岸好，也符合美國的國家利益，更符合全世界的利益。這就是她要傳達的清楚訊息。

鄭麗文指出，世界不應再回到冷戰，大家應該對和解交流有信心，尊重不同的文明，彼此欣賞、包容，而不是非要「誰消滅誰、誰贏過誰」的零和遊戲。台灣擁有特殊的位置與發言權，台灣能夠、也應該嘗試著說服國際社會往這個方向走。

鄭麗文說，她知道她的主張與出現，在美國相關圈內引起論戰，這是非常好的事情，這正是她想看到的，希望給他們跳出既有框架的思維。大家集思廣益，希望全世界這些厲害的大腦集中起來，思考如何開創與締造和平，而不是研究怎麼打仗，這是她帶給大家最重要的訊息。

鄭麗文提到，到美國，大家關心的當然是，對國民黨是否有成見？或者對她有非常多誤解？她只能說，自己是一個很誠實的人，講的話從來沒有前後矛盾過，她做的事也都是自己公開說要做的。對於美國而言，她曾參加過民進黨、曾主張過台獨，也曾留學美國、英國，她不會不理解美國的重要性、也不會不看重美國的影響力，「否則我就是個白癡。」所以她衷心希望美國好，也希望每個國家都好。

在行程安排上，鄭麗文說，應該還是6月最有可能，因為需要好好準備、安排，她希望能接觸到比較不一樣的朋友。因此，除了官方行程一定會有，包括各州國會議員、州長等地方人士，都會做適當安排。目前他們還沒開始聯繫，但層級當然是愈高愈好，會盡量努力，時間點會選在美國國會開議期間。

有網友提到，希望鄭麗文訪美期間能到母校天普大學走走，鄭麗文說母校法學院副院長日前有到黨部看她，邀請她能順道造訪，但因為時間關係，可能學校已經放暑假，所以目前還沒有做最後決定。