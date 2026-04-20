我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

賴將訪非 索馬利蘭貼文配中華民國國旗

記者歐芯萌／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
索馬利蘭祝賀賴清德總統出訪史瓦帝尼。（取自索馬利蘭 X）
索馬利蘭祝賀賴清德總統出訪史瓦帝尼。（取自索馬利蘭 X）

總統賴清德將於22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，值得注意的是，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部於台灣時間19日下午，於X社群平台上發布貼文，圖卡上分別放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗。

索馬利蘭貼文表示，「索馬利蘭共和國政府誠摯祝賀賴清德總統閣下於2026年4月22日至26日正式訪問史瓦帝尼，此行是賴總統上任以來首次訪問非洲。」

台灣與索馬利蘭關係，從2020年開始互相設立官方代表機構，雙方在教育、農業、能源、衛生及資通訊等領域，持續加深合作。

此外，台灣與索馬利蘭更是共享自由、民主、人權價值的夥伴，而索馬利蘭是「非洲之角」，台灣則在印太地區有著重要的地緣戰略位置，兩國的密切合作，有望將雙方優勢發揮得更加淋漓盡致。

索馬利蘭共和國政府以具體行動支持民主台灣並非第一次。今年3月，索馬利蘭同樣透過社群平台發布中華民國駐當地代表處升旗與演唱國旗歌的影像。根據索馬利蘭政府於社群平台X的官方帳號貼文指出，我國駐哈爾格薩（Hargeisa）的機構，是全球唯一能公開以「台灣」為名運作的代表處。

該則貼文強調，世界各地為避免觸怒中國共產黨，多半妥協使用「台北」之名，索馬利蘭則選擇讓台灣旗幟在當地高高飄揚，勇敢反抗霸凌，強硬表態「不向北京低頭」，同時嚴厲譴責鄰國索馬利亞（Somalia）呼籲中國武力吞併台灣的行徑，以具體行動展現堅定挺台立場。

此次關鍵時刻，索馬利蘭特地透過社群平台發出聲明，不只展現索馬利蘭與台灣之間堅實的友好關係，在中國日益擴張其在非洲國家的影響力下，賴總統的出訪與非洲國家的歡迎，都說明以榮邦為核心的「台灣模式」受到非洲友人的認同與肯定，此行亦將使台非關係更進一步強化。

中華民國 賴清德

上一則

世界最長蛇類…外來網紋蟒頻出沒高雄 恐已繁殖

下一則

修法解套 藍白挺18歲公民權 綠憂違憲

延伸閱讀

賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區
學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動

學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動
任內第二次出訪 賴清德22日訪非洲友邦史瓦帝尼

任內第二次出訪 賴清德22日訪非洲友邦史瓦帝尼
中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

熱門新聞

前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

2026-04-13 22:00
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
TVBS總經理劉文硯。(TVBS提供)

TVBS裁員人心惶惶…總經理給員工的內部信曝光

2026-04-14 15:23

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火