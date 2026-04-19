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依馬習會推論鄭習會 蕭旭岑：習不會講讓我們為難的話

記者劉懿萱／台北19日電
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國民黨副主席蕭旭岑(圖)判斷，鄭麗文訪陸，習近平不會提到令國民黨感到為難的話，事...
國民黨副主席蕭旭岑(圖)判斷，鄭麗文訪陸，習近平不會提到令國民黨感到為難的話，事後證實他的推論正確。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文上周中國大陸，會晤中共總書記習近平。國民黨副主席蕭旭岑接受本報系聯合報專訪，他分享2015年馬習會的經驗，稱當時雙方協調到見面當天早上，對方傳來一句「習總書記不會講任何讓我們為難的話」；他據此判斷，鄭麗文這次訪陸，習近平也不會提到一國兩制或統一等任何令他們感到為難的話，事後證實他的推論正確。

2015年，蕭旭岑時任馬英九總統的總統府副秘書長，隨馬赴新加坡出席「馬習會」，為馬習會小組執行長。蕭旭岑分享，由於2015年馬習會是首次兩岸領導人在第三地會見，雙方協調到見面當天早上，直到對方傳來一句「習總書記不會講任何讓我們為難的話」。

蕭旭岑說，習近平兩年前談中華民族，稱只要大家認同是中國人、中華民族，一切好商量；他指出，如此脈絡下來，他行前便判斷，習近平這次也不會提到一國兩制或統一等任何令他們感到為難的話，事後證實他的推論是正確的。

蕭旭岑表示，鄭麗文在思想和論述上不同於過去國民黨領導人，包含在中山陵致詞，是以台灣人在歷經甲午戰爭，傷口還沒癒合，希望中華民族跟中國能夠更強大的台灣人連結大陸，這些是過去國民黨主席比較少用的角度。

蕭旭岑指出，鄭麗文一上任就去馬場町受到很多人批評，但現在回頭來看，兩者論述是一貫的，從歷史悲劇的甲午戰爭、國共內戰的裂痕到現在都沒有修復，他們有不可推卸的歷史責任，為確保未來不會悲劇重演，兩岸一定要尋求和平。

國民黨 新加坡 中共

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