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梁文傑稱陸「惠台」甜不辣換佛跳牆 藍酸：想念澳門酒店？

記者邱書昱／台北14日電
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北市議員參選人李明璇（左）邀李明賢（右）掃街。（記者邱書昱／攝影）
北市議員參選人李明璇（左）邀李明賢（右）掃街。（記者邱書昱／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪中國後，中共中台辦透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作措施。陸委會副主委梁文傑稱是用甜不辣換到佛跳牆。國民黨北市議員參選人李明璇酸，發言是不是想念起了「澳門酒店的高檔佛跳牆」。

李明璇今早與北市議員李明賢到福德市場掃街。她昨晚在臉書針對梁文傑發言表示，鄭麗文去大陸，帶來「和平的曙光+惠台大禮包」，鄭麗君去美國，卻帶來「說話不算話的關稅大美盤」。

她說，對岸這份「大禮包」，其實就是針對台灣的民生需求，釋出實質善意，對某些達官顯要來說，可能只是「一碗甜不辣」，但對多數老百姓來說，這可能就是生活改善的機會。

而佛跳牆，可以是酒店的紙醉金迷，也可以是平凡人家過年圍爐的一道家常大菜；就像甜不辣一樣，看似平凡，卻承載著市井小民努力生活的盼望與成果。

她說，曾經被說成「糖衣毒藥的ECFA」，在民進黨執政後繼續受益、繼續覺得真香。如今國際局勢動盪，有人釋出善意，卻還是看到民進黨本能式地跳腳、反射性地對抗。我們不禁要問，在民進黨眼中，真正重要的是國家與人民的福祉？還是只是意識形態所帶來的政治紅利？

國民黨 中共 鄭麗文

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