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白宮經濟報告：2025自台灣進口年增額596億元居冠

記者陳熙文／華盛頓報導
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白宮經濟顧問委員會(CEA)13日公布「2026總統經濟報告」內容指出，美國去年從台灣的進口額較2024年增加596億美元，金額名列前5國之首；報告也指出，美台簽訂的對等貿易協定，促進雙邊貿易現代化，移除台灣市場對美國農產品和工業出口的貿易障礙。

白宮經濟顧問委員會13日公布年度組桶經濟報告，此報告除了回顧聯邦政府過去一年的經濟政策，同時也對未來的經濟狀況做出評估。

報告指出，美國於去年從外國進口3.3兆美元的產品額，但只出口2.1兆美元的產品額；報告點出，相較於2020年，美國的貿易赤字仍大幅增加，尤其聚焦美國農產品和先進科技製品。

不過，報告指出，美國去年改善與許多國家的貿易平衡，包括中國、英國、義大利、德國和南韓，指在川普政府執政之下，貿易赤字有可觀的減少，從2024年平均每月貿易赤字為1010億美元，降至去年11月的870億美元。

報告強調，美國去年從中國的進口額明顯下降，減少971億美元，年減幅在加拿大、德國、南韓和新加坡居首；此外，進口額增加前5國當中，包括台灣、瑞士、越南、愛爾蘭和墨西哥，其中以台灣的進口額增加最多，增596億美元，不過在年增幅方面，則以瑞士最多，增加125.3%。

報告也提到美台簽訂投資協議，指台灣同意投資美國半導體、能源和人工智慧生產等，擴大在美生產半導體的能力，強化美國在核心科技的領導力；而美台簽訂的對等貿易協議則促進雙邊貿易關係現代化、擴大美國出口進入台灣市場，包括台灣同意移除對美國農產品和工業出口的貿易障礙。

報告指出，美台簽署的貿易和投資協定將挹注創造高產值的工作計畫、發展先進製造能力，同時減少美國在關鍵供應鏈中的弱點。

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