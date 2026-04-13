鄭麗文盼最晚6月前訪美 國民黨：川習會後美中態勢較明朗

鄭麗文表示，希望最晚6月前完成訪美任務，要讓美方重新認識國民黨。（記者黃仲明／攝影）

國民黨 主席鄭麗文完成大陸行，預計今年上半年接力訪問美國華府，目前正緊鑼密鼓在準備，國民黨駐美代表秦日新穿梭連繫安排行程，鄭麗文表示，希望最晚6月前完成訪美任務，要讓美方重新認識國民黨，除了宣慰僑胞、去華府，也希望有不一樣的行程。

熟悉美中台關係的黨內人士分析，美方會好奇鄭麗文與中共 總書記習近平 在「鄭習會」閉門會議中說了什麼，以及國民黨對於對美軍購的態度等議題，都是鄭麗文接下來訪問華府時，與美方溝通的重點。

據了解，對於訪陸行和訪美行，鄭麗文態度一直是開放樂觀、正面積極的，她認為，「接觸是很棒的，要打破兩岸不能往來的氛圍，這種氛圍一直是民進黨塑造出來的，社會上也被嚇得很厲害。」鄭麗文也說，這段期間美國忙著打伊朗，台海出現和平訊號是好事，因為川普總統一直想要去北京，也想自伊朗戰局脫困，否則去不成。

鄭麗文訪美要在「川習會」之前還是之後？國民黨高層分析，「川習會」之後去的好處是美中態勢比較明朗，如果川習會後有重大宣示，國民黨後續如何因應，美方也會高度好奇。

另外，繼賴清德總統宣布出訪非洲友邦史瓦帝尼王國後，立法院長韓國瑜也將於5月9日至17日率跨黨派立委赴法國、英國，出席「歐洲台灣商會聯合總會」會員代表大會，並視察駐處宣慰僑胞，推動國會外交。

據了解，立法院長辦公室發函給朝野黨團是註明視察駐處宣慰僑胞等，但私下正安排行程中，為避免出訪行程遭干擾，行程目前保密到家，但「該見的人都會邀約」。

立法院秘書長周萬來日前發函給朝野黨團。立院人士指出，團員人數按照政黨比率規畫，國民黨團四位、民進黨團四位、民眾黨一位，預計今天下午3時截止登記。

歷屆立法院長出訪，前院長王金平曾率朝野黨團訪問歐洲議會；前院長蘇嘉全曾率立委訪問歐洲，拜會英、法、瑞典國會；前院長游錫堃也曾組團訪問歐洲，並創下立法院長赴捷克參議院演講的首例。韓國瑜此次組團訪問法國、英國，國會外交將有何突破，令外界關注。