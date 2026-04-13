我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲首日 美軍逾15艦艇曝光 3艘船舶急調頭

南加海濱小屋 僅432平方英尺 開價1880萬美元

學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動

記者黃婉婷李成蔭周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國總統賴清德將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。台灣外交部次長...
中華民國總統賴清德將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。台灣外交部次長吳志中(右)13日表示，這次出訪是直飛史國，沒有過境。(記者陳正興╱攝影)

中華民國總統賴清德在「川習會」前選擇出訪非洲友邦史瓦帝尼。學者指出，當前外交處境困難、兩岸關係惡化，僅能以「直飛」方式出訪，無論出於主動或被動，台灣可從過往尋求過境美國的突破，轉向深耕友邦實質關係，既給史瓦帝尼應有尊重，也避免外交行程因美中變數陷入被動。

台北政治大學國際關係中心兼任研究員嚴震生分析，採取直飛有兩層意義，包括表達對友邦的重視，也不會被「美國批不批准過境」決定台灣外交行程，能在外交上保持尊嚴。 

嚴震生表示，過去要到加勒比海、中南美洲訪問，若未過境美國，會被視為外交挫敗，反之，也會被質疑出訪只是為過境美國，友邦「變成工具」；在當前國際變數仍多情況下，不如單獨訪問一個國家，不去想過不過境，而史瓦帝尼正是可以直飛，不須過境美國、歐洲的國家，也能在外交上保持尊嚴。 

史瓦帝尼是台灣在非洲的唯一邦交國，嚴震生說，非洲50多個國家都跟中國來往，史瓦帝尼也會有壓力，中國外長王毅還不斷表示要在非洲搞「全家福」，史國能夠忍住、擋住，在台灣邦交國非常有限的情況下，更需要表達台方的重視。

政治大學外交系教授黃奎博分析，在外交處境困難、兩岸關係明顯惡化時，例如前總統陳水扁和蔡英文任內，就只能以直飛方式前往訪問，無法在非邦交國進行「過境外交」。

黃奎博表示，兩岸關係大大影響了台方的外交空間，賴政府感受必定很深，這通常不是外交官員的錯，是執政者想要走「務實台獨」路線，致使外交空間愈來愈窄，這根本不是愛台灣而是害台灣。

黃奎博說，賴清德政府既然選擇直接去回，就該對剩下極少數的邦交國展現極大誠意，深入交流，別讓邦交國覺得他們好像都是為了成就「過境外交」才有被訪問的價值。同時，賴政府千萬不要為了尋求無謂的外交突破而炒短線，以當前外交處境，常常是「裡子比面子」重要，能夠維持目前低迷的邦交數，同時可以有意義的參與國際重要活動，可能是目前最重要的外交工作目標。

台北駐歐盟前代表李淳則說，此次是賴清德總統任內首度踏上非洲國土，以具體行動反映台灣有穩固深厚的友邦、有國際參與的空間，說明台灣對國際的價值。

蔡英文 中華民國 賴清德

上一則

台灣咖啡師世界發光 林紹興技壓群雄 抱回2026世界拉花大賽冠軍

下一則

鄭麗文盼最晚6月前訪美 國民黨：川習會後美中態勢較明朗

延伸閱讀

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除
勸執政黨不要與民意作對 蕭旭岑：賴總統何不放棄台獨？

勸執政黨不要與民意作對 蕭旭岑：賴總統何不放棄台獨？
賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區
任內第二次出訪 賴清德22日訪非洲友邦史瓦帝尼

任內第二次出訪 賴清德22日訪非洲友邦史瓦帝尼

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核
川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」

川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」