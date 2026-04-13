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新聞評論／民進黨口嫌體正直 惠台「毒藥」邊罵邊吃

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針對陸方十大對台措施，總統府發言人郭雅慧喊話，中方若真有意推動相關措施，應與台方...
針對陸方十大對台措施，總統府發言人郭雅慧喊話，中方若真有意推動相關措施，應與台方政府主管機關展開協商。（本報資料照片）

2011年馬政府與中國大陸簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議），當時在野的民進黨主席蔡英文曾批，ECFA是「糖衣毒藥」，等民進黨執政將發動公投廢掉ECFA。事實上，ECFA不僅沒有成為綠營口中的毒藥，不論蔡政府或賴政府執政都繼續服用。如今，國民黨主席鄭麗文訪陸帶回十大惠台措施，民進黨是否再度「口嫌體正直」（口頭上說不喜歡，身體倒是非常誠實）？

「鄭習會」落幕，中共中央台辦主任宋濤12日獲授權宣布十項對台措施；府院則延續一貫論述，定調為統戰操作與經貿工具化手段。總統府發言人郭雅慧喊話，中方若真有意推動相關措施，應與台方政府主管機關展開協商。行政院發言人李慧芝說，過去北京以各種莫須有理由時開時禁，造成台灣產業受害至深，這種具有高度不確定性與選擇性，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法。

在「抗中保台」的基本國策路線下，府院大動作標籤化對岸十項惠台措施，民眾都想問，政府是否打算全面否定、甚至阻斷相關交流？現行台灣跟大陸之間23項協議，都是馬政府執政時期所簽署，距今至少超過十年，即使蔡英文曾恫嚇要廢掉ECFA，但民進黨執政後仍繼續「概括承受」；如果這些協議真是糖衣毒藥、洪水猛獸，民進黨政府為何不勇敢廢除，還放任荼毒台灣百姓？大陸釋出惠台政策宛如一面兩岸照妖鏡，凸顯民進黨說一套、做一套的矛盾心態。

在中東戰爭衝擊民生物價之際，百工百業更殷殷期盼兩岸常態交流，不論是擴大直航、開放旅遊、農漁產輸陸等，都是打開基層民生的一條活路。府院雖然呼籲不要預設前提的兩岸交流，但「不要預設前提」本身就是一種前提，其實只會更窄化兩岸通道。國民黨副主席張榮恭說，這些協議的存在本身就是代表兩岸關係和平發展的制度化，愈多的協議，和平愈有保障。

兩岸互動當然不可能完全脫離政治框架，但台灣能否在政治風險與經濟利益之間，提出一致且可持續的政策路線。若一切「逢中必反」就先貼上負面標籤，卻又在既有協議中持續受益，這種選擇性的「邊罵邊吃」，或許可以討好綠營同溫層，卻會削弱執政的說服力。

「和平」或許是社會的最大公約數，但路徑不會只有一條。國民黨主張「和平興台」，以交流降低敵意歧見，民進黨則奉行「抗中保台」，以武裝實力嚇阻戰爭風險，兩者孰優孰劣，固然可以辯論；但真正的問題是，當執政者一方面將對岸一切措施視為毒藥、猛獸，另一方面卻在既有兩岸協議與制度中繼續受益，這種口嫌體正直的執政風險，台灣民眾早已看得一清二楚。

國民黨 民進黨 鄭麗文

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