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鄭麗文訪陸引熱潮 網友封「統一女神」還創作讚歌頌揚

記者謝守真／即時報導
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國民黨主席鄭麗文今（12）日將結束為期6天5夜「和平之旅」訪陸行程。期間，其相關...
國民黨主席鄭麗文今（12）日將結束為期6天5夜「和平之旅」訪陸行程。期間，其相關言行與畫面在大陸社群平台引發關注，相關影片廣泛流傳，甚至為其創作歌曲《麗文來》，形成網路話題。（取材自微信公眾號）

國民黨主席鄭麗文今（12）日將結束為期6天5夜「和平之旅」訪陸行程。訪陸期間，鄭麗文相關言行與畫面在大陸社群平台引發關注，相關影片廣泛流傳，並有不少網友對其個人特質表達肯定，甚至為其創作歌曲「麗文來」，形成網路話題。

有網友形容，「在台灣，鄭麗文是女戰神，舌戰群雄，嬉笑怒罵；到了大陸則展現溫文爾雅、知書達理、謙虛恭謹的一面。」

港媒「明報」指出，鄭麗文訪陸期間多番抑揚頓挫的致辭和訪行花絮在大陸網絡熱傳，大批大陸網友稱其為「台灣才女」、「統一女神」，更有網友為其創作讚歌「麗文來」並製作成MV。

在「麗文來」一曲之中，歌詞「咱家女兒回家來」、「麗文來、麗文來，左手連血脈，右手接未來」等搭配鄭麗文搭機抵滬時，步出機艙並與中共中央台辦主任宋濤握手的畫面。

國民黨主席鄭麗文12日將結束訪陸行程。鄭麗文此行在大陸民眾之間掀起討論，有大陸網...
國民黨主席鄭麗文12日將結束訪陸行程。鄭麗文此行在大陸民眾之間掀起討論，有大陸網友為其創作讚歌《麗文來》並製成MV，歌詞「咱家女兒回家來」、「麗文來、麗文來，左手連血脈，右手接未來」等搭配鄭麗文搭機抵滬時，步出機艙並與中共中央台辦主任宋濤握手的畫面。（取材自微信公眾號）

歌詞提到「天生麗質有文采，中華兒女誰不愛」，同時寫道「麗文來、麗文來，兩岸和鳴傳天籟」等對鄭麗文個人特質表達欣賞的句子。此外，亦有「大勢滾滾來，擋者粉身入塵埃」以及「海峽浪高終到岸，明日蒼穹任剪裁」等描述，直指兩岸現況，以及暗喻「兩岸統一」、「台獨」等意義。

歌詞全文提到，「三月春風吹滿懷，奼紫嫣紅為誰開。山河萬里煥新彩，咱家女兒回家來。誰言若水隔蓬萊，寶島天晴烏雲開。天生麗質有文采，中華兒女誰不愛。麗文來，麗文來，左手連血脈，右手接未來。莫等待，莫徘徊。大勢滾滾來，擋者粉身入塵埃。麗文來，麗文來，兩岸和鳴傳天籟，萬里河山當紙筆，五千年史作硯台。直向青史留大愛，只為人家無離哀。海峽浪高終到岸，明日蒼穹任剪裁。」

值得注意的是，MV裡面的歌詞從頭到尾以正體字為主，而非大陸方面所用的簡體字。同時，畫面還交替顯示出台灣多個著名景點、地標，如台北101大樓、日月潭、花東海岸、阿里山等，而大陸壺口瀑布、故宮等地標風景，並且穿插着鄭麗文此次大陸行與昔日問政場面。

另，除網路話題外，「明報」提到，鄭麗文11日會晤北京市委書記尹力，並參訪北京中關村科技園區。其當日以灰色針織衫搭配牛仔褲、平底鞋的休閒造型現身，也在兩岸社群引發不同解讀。

部分台灣及海外評論認為其穿著較為隨性，未達正式場合標準；但大陸媒體和網友則有不少媒體與網友形容其造型自然得體，並指在一眾隨行人員的正式服裝中，更顯輕鬆與親和力。

國民黨 鄭麗文

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